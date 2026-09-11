Pada 25 Agustus 2026, muncul kabar yang menghebohkan bahwa para mantan pemain profesional Bayern Munich, Thomas Muller, Mats Hummels, Yann Sommer, dan Lucas Hernandez, bersama grup investasi LEAD/ADvantage, telah mengambil alih 90 persen saham klub divisi teratas Portugal, Estrela Amadora, dengan nilai sekitar 40 juta euro.

Mengingat nama-nama besar para investornya, tokoh utama sebenarnya dari kesepakatan ini sedikit tenggelam. Presiden klub baru sekaligus CEO Estrela Amadora adalah pria asal Munich yang baru berusia 35 tahun, yang dalam sepuluh tahun terakhir berkembang menjadi salah satu sosok terpenting di balik layar Bayern Munich, dan kepergiannya pada musim panas menciptakan lubang di tim belakang layar yang besarnya mirip dengan kepergian mantan manajer tim dan kepala strategi Kathleen Krüger, yang kini menjadi ketua dewan di Hamburger SV.

Wajah muda Johannes Mösmang, demikian nama CEO baru Estrela Amadora, barangkali cukup familiar bagi banyak pencinta sepak bola. Setiap kali Bayern merekrut pemain baru dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan rumah serta tempat kerja barunya, pada satu titik Mösmang hampir tak terelakkan selalu ikut muncul dalam gambar.

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Apa pekerjaan Johannes Mösmang di Bayern Munich?

Ia lama menjabat sebagai petugas integrasi, kemudian kepala pendamping pemain, dan pada akhirnya juga bekerja di bidang scouting. Salah satu dari banyak tugasnya adalah menjemput para pemain baru dari bandara, menunjukkan segala hal kepada mereka, membantu urusan administrasi, menerjemahkan bila dibutuhkan, dan sekadar hadir untuk mereka. Dengan beberapa pemain yang kemudian direkrut, Mösmang disebut sudah menjalin kontak lewat Instagram bahkan sebelum pihak Bayern secara resmi menghubungi mereka. Pendamping pemain sebagai pembuka jalan. Mösmang harus dibayangkan sebagai pendengar yang baik dan sosok yang sangat piawai memahami pemain, yang benar-benar mengerti bagaimana sepak bola modern bekerja.

Kini, sosok yang dulu merupakan "serba bisa" di Bayern Munich (Mösmang tentang Mösmang) itu menjadi ketua dewan sebuah klub kasta tertinggi di Portugal dan juga bernegosiasi dengan mantan bos-bosnya soal transfer pemain. Sebab pada akhir Juli Lovro Zvoranek, yang dalam musim-musim sebelumnya dipinjamkan Bayern Munich ke Sturm Graz dan Grasshoppers Zurich, pindah ke Amadora dengan biaya transfer 1,5 juta euro. Saat itu Mösmang dan grup investor memang belum resmi memegang kendali di pinggiran Lisbon tersebut, pengambilalihan belum rampung, tetapi mereka disebut sudah setidaknya berperan sebagai penasihat sejak awal Juli. Penjualan bek tengah Otavio ke Eintracht Frankfurt senilai lima juta euro juga disebut sudah melibatkan pihak Jerman.

Apa hubungan Johannes Mösmang dengan legenda Bayern Claudio Pizarro?

Bahwa hubungan dengan Munich bisa tetap erat diisyaratkan Mösmang saat presentasinya di Amadora pada akhir Agustus. Hubungan dengan Bayern akan dilanjutkan, "seperti yang sudah terjadi dengan kedatangan Lovro Zvonarek", kata Mösmang saat itu.

Omong-omong, seperti dicatat dengan puas oleh para jurnalis Portugal, itu disampaikan dalam bahasa Portugis yang baik. Mösmang fasih berbicara lima bahasa, selain bahasa ibunya Jerman dan Spanyol, ia juga menguasai Inggris, Portugis, dan Prancis, ditambah sedikit bahasa Italia. Beruntunglah mereka yang memiliki ayah Jerman dan ibu Peru serta pernah tinggal tiga tahun di Sao Paulo, Brasil, pada masa mudanya - dan bermain sepak bola; di tim muda FC Sao Paulo, Mösmang bermain sebagai gelandang tengah dan bek kanan, antara lain bersama mantan bintang Tottenham Lucas Moura. Mösmang memang tidak sampai menjadi pemain profesional, tetapi sepak bola tetap menjadi profesinya.

Setelah kembali ke Jerman dan menuntaskan Abitur dengan sukses, Mösmang belajar hukum di Heidelberg, sambil bermain antara lain di klub kampung halaman Hansi Flick, FC Bammental. Ia bergabung ke Bayern lewat sebuah magang, yang saat itu difasilitasi oleh orang Peru paling terkenal di Munich: Claudio Pizarro, sahabat lama dan dekat keluarga Mösmang. Dunia sepak bola memang kecil.

Para investor Estrela Amadora dulu bermain di sebuah liga Kickbase

Salah satu tugas awal Mösmang di Bayern Munich dahulu adalah membantu pemain Portugal Renato Sanches beradaptasi di Munich. Mösmang menerjemahkan untuk Sanches, membantunya mengurus administrasi, bermain Playstation dengannya, dan seterusnya. Sanches, yang - kebetulan memang ada - lahir di Amadora, pada akhirnya juga tidak mampu benar-benar menembus tim Bayern meski mendapat dua kesempatan, gelandang yang dulu dianggap sebagai supertalenta dan calon peraih Ballon d'Or itu kini berusia 29 tahun dan setelah banyak lika-liku kini berstatus tanpa klub sejak musim panas ini.

Namun, Mösmang dengan cepat meniti karier di klub juara rekor itu. Karena itu, kuartet ternama yang kini mengambil alih Estrela Amadora ini tentu dipersatukan oleh fakta bahwa mereka semua saling mengenal dari Bayern Munich. Namun yang paling menyatukan mereka adalah bahwa semuanya dekat dengan Mösmang. Di media sosial, ada berbagai foto Mösmang bersama Muller, Hummels, dan Hernandez. Setidaknya sejak pandemi, mereka juga bermain bersama di satu liga Kickbase yang sama. Dalam podcast tahun 2021 yang menarik untuk didengar, Mösmang menceritakan kepada para pembuat aplikasi fantasy football itu soal perjalanan kariernya serta kegemarannya, Hummels, Muller, dan kawan-kawan terhadap Kickbase. Kini, teman-teman Kickbase itu melangkah lebih jauh: dari fantasy football ke manajemen nyata.

Mengapa Liga Portugal begitu menarik bagi investor?

Tapi mengapa Portugal? Alasannya jelas: Liga Portugal - tentu terutama berkat klub-klub terkuat seperti Benfica, Sporting, dan FC Porto - tidak terlalu jauh dari lima liga top Eropa. Level olahraganya sebanding dengan liga Belgia dan Belanda, dan jelas lebih baik daripada Bundesliga Austria. Dalam koefisien lima tahunan UEFA, liga ini saat ini menempati peringkat keenam di belakang Ligue 1.

Selain itu, ada model bisnis klub-klub Portugal yang sangat menguntungkan bagi investor, yang sejak dulu memang melihat diri mereka sebagai klub pembinaan dan penjualan. Struktur untuk scouting dan pengembangan pemain berada di level tinggi, ditambah pula dengan kelihaian tertentu dalam negosiasi dari para pelaku sepak bola Portugal. "Sepuluh klub tersukses di luar Benfica, Porto, dan Sporting dalam sepuluh tahun bersama-sama menghasilkan neraca transfer positif lebih dari 700 juta euro. Ini bukan rahasia tersembunyi, ini adalah model bisnis negara tersebut," kata Felix Krüger, yang dulu merupakan tangan kanan Max Eberl sebagai koordinator olahraga di RB Leipzig dan kini presiden klub kasta keempat Portugal, Sintrense, baru-baru ini kepada Münchner Merkur.

Mösmang juga menjelaskan kelebihan liga Portugal. Menurutnya, tidak ada "pembatasan dalam merekrut pemain asing non-Uni Eropa. Artinya: saya bisa merekrut pemain dari wilayah mana pun di dunia". Dan itulah tampaknya rencananya: Amadora akan dijadikan batu loncatan bagi talenta dari negara-negara pengembangan sepak bola. Namun pada musim panas ini, terlebih dahulu datang pemain-pemain dari Serbia (kapten baru Stefan Lekovic, 22, dari Red Star Belgrade), Spanyol (Joan Jordan, 32, dari Sevilla), Prancis (Lucas Mincarelli, 22, dari Montpellier), atau Jerman (selain Zvoranek yang sudah disebutkan, juga pemain pinjaman Stuttgart Jeremy Arvealo dan pemain Korea Selatan Si-Woo Yang dari Fortuna Düsseldorf II).

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Siapa yang berada di balik dana investasi yang dipakai Thomas Muller, Mats Hummels, dan kawan-kawan untuk membeli Estrela Amadora?

Awal musim mereka terbilang memuaskan, dalam empat laga liga pertama belum ada kekalahan, dan dengan enam poin tim ini menempati posisi kesembilan. Para investor dari Jerman juga menghadirkan sedikit peningkatan minat penonton: rata-rata 4.691 penonton hadir dalam dua laga kandang sejauh ini, sementara musim lalu rataan mereka masih 3.353 penonton. Dibandingkan Jerman, angka itu tentu terdengar nyaris lucu, di Bayern kadang latihan terbuka bahkan menarik lebih banyak penonton, apalagi Estadio Jose Gomes juga hanya berkapasitas 9288 tempat duduk. Namun di Portugal, hampir 5000 penonton sudah cukup untuk menempati posisi kesembilan dalam jumlah penonton. Meski demikian, Mösmang melihat potensi yang jauh lebih besar. Saat presentasi, ia mengumumkan bahwa mereka ingin berinvestasi pada infrastruktur. Itu mencakup stadion dan lapangan latihan, tetapi juga area seperti scouting, akademi muda, data, dan AI.

Menarik dalam konteks ini adalah melihat perusahaan-perusahaan lain tempat dana investasi Jerman LEAD dan cabang olahraganya ADvantage, yang menuntaskan pengambilalihan tersebut, berinvestasi. Amadora adalah klub sepak bola pertama dalam portofolionya. Sebab sejauh ini mereka terutama berinvestasi di perusahaan sport-tech. Para penyandang dana di balik LEAD sendiri, omong-omong, berasal dari lingkungan keluarga Dassler, yaitu keluarga pendiri Adidas.

Itu menjadi satu alasan lagi mengapa proyek ini sebaiknya tidak diremehkan. Jelas, Benfica, Sporting, dan FC Porto, tiga raksasa sepak bola Portugal, kemungkinan juga tidak akan bisa dikejar klub ini dari sisi olahraga, tetapi posisi-posisi di belakang mereka tidak sepenuhnya terkunci. Karena saat ini ada lima klub Portugal yang bisa tampil di kompetisi internasional, tentu masih ada ruang bagi klub investor yang punya ambisi.

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Apa yang akan dilakukan Thomas Muller dan Mats Hummels di Estrela Amadora?

Seberapa cepat sebuah underdog yang dikelola secara strategis dan cerdas bisa naik ke atas sudah dibuktikan Como 1907 di Italia dalam beberapa tahun terakhir. Saat pada 2019 klub itu diambil alih oleh sebuah dana Inggris dengan uang dari Indonesia, Como bahkan bermain di kasta keempat. Setelah tiga promosi dan masuknya mantan pemain profesional Cesc Fabregas, yang kini juga menjadi pelatih Como dan diburu setengah Eropa, serta Thierry Henry, Como kini merayakan debutnya di Liga Champions melawan RB Leipzig.

Jika dibandingkan dengan Como, itu tampak seperti klub investor gaya lama; selebritas Hollywood sejauh ini belum terlihat di klub minuman energi tersebut dan RB juga jelas bukan dianggap sebagai daya tarik wisata. Dan sementara RB Leipzig pada dasarnya didirikan untuk mempromosikan sebuah produk, Como 1907 ingin membangun mereknya sendiri - dan menjualnya. Sejauh ini dengan cukup sukses. Dan tentu saja, di RB juga bukan mantan bintang dunia sepak bola yang memegang kendali, apalagi memiliki saham di klub.

Di Amadora juga, Muller, Hummels, Sommer, dan Hernandez akan dilibatkan dalam operasional.

"Kami ingin keahlian di semua bidang. Yann bertanggung jawab untuk kiper, Mats untuk lini pertahanan, dan Thomas untuk lini serang. Mereka terutama membantu dalam penilaian pemain dan calon rekrutan baru," kata Mösmang kepada Bayerischen Rundfunk. Para investor akan menyampaikan "apakah mereka mendukung atau menolak sebuah perekrutan. Tentu mereka juga membantu dalam urusan jaringan dan citra publik. Mereka juga ikut hadir dalam pembicaraan dengan pemain. Bagi mereka, ini adalah level pertama untuk benar-benar menguji diri mereka dalam manajemen."

Hummels mengonfirmasi hal itu. Investasi ini adalah langkah penting, "untuk mencari tahu bagi saya pekerjaan yang tepat di sepak bola pada masa depan", katanya kepada Spiegel.

Dan di kalangan fans pun tampaknya Como lebih menjadi teladan ketimbang Leipzig. "Saya tidak akan bisa meyakinkan orang Portugal yang merupakan pendukung Sporting, Benfica, atau Porto. Tetapi saya percaya bahwa saya bisa meyakinkan banyak orang di luar Portugal untuk menjadi fans Estrela," kata Mösmang.

Apakah Estrela Amadora pernah memenangi gelar?

Menjadi klub kedua yang paling disukai para fans, itulah yang belakangan diincar beberapa klub. Sebab begitulah adanya: publik menyukai kisah-kisah kebangkitan, dan itu bukan baru terjadi sejak era media sosial, tetapi mekanisme jejaring sosial jelas memperkuat fenomena ini. Jika kini sebuah klub Portugal yang sebelumnya cukup tidak dikenal tiba-tiba mencuri perhatian, demikian harapannya, maka kemungkinan-kemungkinan baru pun akan terbuka. Ini adalah fenomena Bodö/Glimt.

Mirip seperti lawan pertama Bayern di Liga Champions musim ini, belum terlalu lama berlalu sejak Amadora mengalami masalah keuangan. Pada 2010, tim itu bahkan sepenuhnya ditarik dari kompetisi, dan setelah merger dengan klub divisi ketiga pada 2020, klub itu kembali memakai nama lamanya. Karena itu, klub tersebut belum pernah memenangi gelar resmi. Bahkan klub pendahulunya yang memakai nama sama dalam palmares-nya hanya memiliki satu gelar Piala Portugal pada 1989/990. Masih sangat banyak ruang untuk berkembang.