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Jürgen Klopp sudah melampaui periode terbaik Julian Nagelsmann di Euro kandang, pada suatu hari November yang dingin dan basah. Seorang talenta timnas Jerman menjalani kisah bak dongeng, sementara sosok yang meraih keuntungan besar justru luput dari sorotan.

Memang, duel Jerman melawan Belanda punya daya tarik tersendiri berkat rivalitas dua negara bertetangga dan situasi grup di Nations League . Baik dari sisi olahraga maupun sedikit di luar itu. Namun, Senin malam yang dingin pada pertengahan November di Berlin ini tentu jauh dari dampak sosial sebuah turnamen besar, apalagi yang digelar di negeri sendiri.

Meski begitu, antusiasme terasa di udara. Bukan baru setelah kemenangan gemilang 5-0 timnas Jerman , melainkan sejak sebelum sepak mula. Gemuruh di Olympiastadion, nyanyian lagu kebangsaan, antisipasi menjelang laga: timnas Jerman ini mampu membangkitkan antusiasme, bahkan pada malam November yang biasa. Mereka tidak memerlukan Euro di kandang sendiri untuk melakukannya.

"Saat kami keluar, semua orang sudah senang, kecuali yang mengenakan baju oranye. Namun, semua yang lain benar-benar mendukung kami," ujar pelatih timnas Jürgen Klopp kepada ARD seusai pertandingan, memuji atmosfer di ibu kota. Ia pantas mendapat sebagian besar pujian atas hal itu karena mampu membangkitkan emosi dan menciptakan kedekatan secara tulus. Tanpa harus bersusah payah. Atau mungkin justru karena ia tidak berusaha memaksakannya.

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Pendahulunya, Julian Nagelsmann, membutuhkan keistimewaan luar biasa dari turnamen kandang untuk mencapai hal serupa. Sejujurnya, dalam eranya yang berlangsung hampir tiga tahun, antusiasme yang benar-benar terasa hanya muncul di sekitar Euro 2024 di Jerman. Besarnya ajang itu seolah dengan sendirinya memunculkan emosi. Nagelsmann dan para pemainnya mengikuti gelombang tersebut, tampil bagus di turnamen, dan memukau publik.

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Sulit membayangkan satu laga Nations League pada pertengahan November sudah cukup bagi timnas Jerman di bawah Nagelsmann, yang kemampuan melatihnya sebenarnya tak diragukan, untuk menghasilkan hal serupa. Lantas, apa kelebihan Klopp dibanding pendahulunya? Jawabannya mungkin terletak pada perasaan dan sulit dirumuskan dengan lugas. Namun, ada satu hal nyata yang menonjol: Nagelsmann mungkin sesekali tampak kurang menunjukkan kerendahan hati dalam mengemban tugas, sesuatu yang terpancar begitu tulus dari Klopp.

Hal itu bisa berkaitan dengan tahap karier kepelatihan mereka yang sangat berbeda. Nagelsmann terkadang tampak terlalu berkeras untuk selalu memberikan solusi kepada timnya dalam setiap situasi. Jika sedikit dilebih-lebihkan, ia seperti ingin memenangi pertandingan dari bangku pelatih dan membuktikan betapa jenius dirinya sebagai pelatih ( mengingatkan pada Uli Hoeneß ). Sebaliknya, Klopp lebih memilih tidak menonjolkan diri dan menegaskan bahwa ia memang menentukan arah serta memimpin, tetapi untuk menemukan solusi di lapangan, ia terutama memercayai para pemainnya, bukan meragukan mereka.

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Bagi Nagelsmann, setidaknya begitulah kesannya sesekali, pekerjaan sebagai pelatih timnas terlalu dipandang sebagai jenjang berikutnya dalam karier. Sebaliknya, sejak konferensi pers pertamanya, Klopp menunjukkan bahwa ia tak lagi perlu atau ingin membuktikan apa pun kepada siapa pun. Ia bahkan menegaskan: "Jürgen Klopp tidak punya karier setelah tim nasional."

Karena itu, ia bisa bekerja tanpa dibayangi rasa takut akan kegagalan. Ucapan pelatih berusia 59 tahun itu setelah kemenangan atas Oranje pun lebih mudah dipercaya: "Saya pernah melatih tiga klub hebat dan bisa dengan mudah merasa menjadi bagian dari mereka. Saya senang bekerja di sana dan sekarang saya sangat beruntung bisa bekerja untuk negara asal saya. Apa yang lebih besar daripada itu? Tidak ada yang lebih besar. Dan persis seperti itulah rasanya."

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Klopp secara terbuka menunjukkan kerendahan hati yang lebih besar terhadap tugas ini. Ia memahami betapa pentingnya merangkul seluruh negeri agar mendukungnya dan mencurahkan upaya dengan cara yang jauh lebih membumi untuk menyampaikan prinsip tersebut: "Ini kelompok yang sangat istimewa saat ini. Dan saya tahu, hal seperti itu sudah beberapa kali terdengar. Tanggung jawab kami sekarang adalah membuatnya terlihat dan menjaganya tetap terlihat. Kami memang tidak bisa mengubah dunia, tetapi kami bisa menunjukkan wajah yang positif. Dan itulah yang kami lakukan hari ini. Semua orang yang hadir di sini hari ini pulang dengan senyuman," kata pelatih timnas Jerman itu.

Mengapa laga di Berlin begitu istimewa bagi Derry Scherhant?

Dalam menangani pemain, Klopp lebih baik daripada Nagelsmann dalam satu hal: ia lebih sering berkomunikasi dengan para pemainnya. Hal itu sudah terdengar dari banyak pihak. Mulai dari Niclas Füllkrug hingga Florian Wirtz. Yang terpenting, ia lebih mampu menguatkan keyakinan mereka terhadap kemampuan sendiri, alih-alih membuat mereka meragukannya karena tuntutan taktisnya.

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"Para pemain masih bisa mengejutkan diri mereka sendiri. Derry Scherhant pasti tidak menyangka bisa tampil seperti itu dalam pertandingan internasional, baik saat menyerang maupun bertahan," ujarnya, misalnya, tentang salah satu tokoh utama dalam penampilan gemilang melawan Belanda . Beberapa bulan lalu, pemain depan SC Freiburg itu tentu juga tak menyangka bahwa menjelang akhir tahun ia sudah mencatatkan empat penampilan internasional dan bahkan satu gol dengan seragam timnas Jerman.

"Apa yang bisa saya katakan? Hasilnya tidak mungkin lebih baik lagi. Ini benar-benar luar biasa, sangat menyenangkan, dan saya sangat bahagia," kata Scherhant kepada ARD tak lama setelah peluit akhir. Pada menit ke-41, ia menggiring bola mendekati bek Real Madrid, Denzel Dumfries, lalu melepaskan tembakan ke sudut jauh. Bola melesak ke gawang dengan indah untuk membawa Jerman unggul.

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Scherhant berlutut, membentangkan kedua tangan ke langit, dan tampak sangat terharu. Setelah kerumunan pemain yang merayakan gol itu bubar, ia dengan mantap menunjuk rumput lapangan, seolah berkata: ini stadion saya, kota saya, rumah saya. "Saya pernah duduk bersama sahabat saya di Olympiastadion dan berkata kepadanya: 'Kalau suatu hari saya tidak bermain di sini, berarti saya telah melakukan sesuatu yang salah.' Saya merasa suatu hari harus berdiri di bawah sana," ungkap pemain kelahiran Berlin itu baru-baru ini dalam wawancara dengan Sports Illustrated.

Namun, bermain di Olympiastadion saat itu masih terasa sangat jauh. Bermain untuk Hertha BSC saja demikian, apalagi untuk timnas Jerman. "Saya tahu bagaimana rasanya tidak dimainkan saat masih di level junior, ketika tidak diperhatikan," kata Scherhant tentang perjalanan kariernya dalam konferensi pers bersama timnas Jerman beberapa hari lalu.

Getty Images

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Hertha lama tidak meliriknya. Karena itu, ia harus berusaha menarik perhatian lewat klub-klub Berlin yang lebih kecil. Namun, di Viktoria Berlin, misalnya, ia pun beberapa kali hanya duduk di bangku cadangan tim U-17. Impiannya menjadi pemain profesional sempat terasa kian jauh. Yang selalu menjadi ciri Scherhant adalah tekadnya untuk berkembang. Di luar latihan klub, ia banyak mengasah teknik, dribel, dan penyelesaian akhir: "Di lapangan Tennis Borussia dan Makkabi, kami terus bermain satu lawan satu atau menembak ke gawang. Keduanya masih saya sukai hingga sekarang," jelasnya.

Selama masa pandemi Corona, ketika ia bermain untuk Tennis Borussia dan kemudian Berliner SC, ia harus berjuang keras agar bisa menjalani latihan tambahan karena banyak lapangan ditutup. "Setiap hari saya memanjat pagar, menggiring bola, dan berulang kali menembak ke gawang. Betapa pun beratnya masa Corona bagi semua orang, dari sisi sepakbola masa itu sangat membantu saya," katanya suatu kali kepada Sport Bild. "Kalau petugas ketertiban memeriksa satu lapangan, kami tinggal pindah ke lapangan lain. Kedua fasilitas itu berdampingan," ceritanya kepada Sports Illustrated.

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Tak lama kemudian, pada awal musim keduanya di tim U-19, pemain yang saat itu berusia 17 tahun tersebut akhirnya bergabung dengan Hertha. "Sangat berarti bagi saya bisa pindah ke Hertha pada tahap selambat itu. Saya adalah pemain pertama dalam 13 atau 14 tahun yang baru bergabung dengan klub pada tahun kedua di level U-19," kata Scherhant.

Setelah naik ke tim utama Hertha, ia pindah ke Freiburg pada 2025. Berkat penampilan terbarunya dengan seragam timnas Jerman, Scherhant kini bukan hanya pemain Bundesliga yang sudah mapan, tetapi juga telah mengamankan tempatnya di timnas, setidaknya untuk sementara. Sebelum pertandingan di Olympiastadion yang begitu berarti baginya, Scherhant mengungkapkan bahwa ia telah menyediakan 50 tiket untuk keluarga dan teman-temannya.

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Setelah 90 menit yang membahagiakan itu, ulang tahunnya yang ke-24 dirayakan belakangan. Scherhant bahkan nyaris mencetak gol kedua atau ketiga, tetapi dua kali tembakannya membentur tiang. Meski begitu, ia tampil luar biasa, berkali-kali berani menggiring bola, mengancam gawang, dan merepotkan lini pertahanan Belanda.

"Keduanya jago bermain bola, astaga," puji Klopp kepada Scherhant dan Brajan Gruda, rekannya di sayap yang juga tampil luar biasa. "Namun, betapa keras mereka bekerja dan harus bekerja hari ini, itu luar biasa. Pada akhirnya, itulah yang membentuk sebuah tim. Orang lain juga bisa bermain bola. Namun, pada akhirnya yang penting adalah seberapa besar gairah dan upaya yang Anda curahkan," kata Klopp, yang juga menilai duet memukau itu tampil baik saat tidak menguasai bola.

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Sosok yang meraih keuntungan besar bersama Klopp luput dari sorotan di tengah aksi-aksi gemilang

Scherhant dan Gruda berada di barisan terdepan, sementara di belakang mereka ada Lennart Karl dan Said El Mala, dua talenta luar biasa lainnya untuk posisi sayap yang begitu penting dalam sistem Klopp. Pelatih timnas yang baru itu menggali potensi yang sebenarnya juga bisa digali Nagelsmann, tetapi entah mengapa ia tidak cukup mencurahkan perhatian untuk mereka. Hanya beberapa bulan setelah Piala Dunia, ketika Leroy Sane masih menjadi pemain inti, kini sulit sekali membayangkan bintang Galatasaray itu akan mendapat kesempatan bermain lagi untuk timnas Jerman dalam jangka menengah.

Selain itu, persoalan di posisi bek kanan mendadak seolah terselesaikan oleh Philipp Treu. Ia tampak nyaris seperti pemain berpengalaman dan kembali menunjukkan keandalan yang mengesankan saat melawan Belanda, dalam penampilan internasionalnya yang kelima. Perdebatan publik soal posisi yang tepat bagi Joshua Kimmich, yang kerap menimbulkan kegaduhan di era Nagelsmann? Itu sudah tidak ada lagi karena sang kapten menjadi pilihan utama di posisi terbaiknya, yakni gelandang tengah, dan akan tetap bermain di sana.

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Seperti di FC Bayern, pemain yang mendampinginya dalam poros dua gelandang bertahan pada dua pertandingan internasional terakhir adalah Aleksandar Pavlovic. Pemain berusia 22 tahun itu pantas merasa menjadi salah satu sosok yang paling diuntungkan pada periode tugas internasional ini. Namun, dalam pesta gol melawan Belanda, ia agak luput dari sorotan akibat aksi-aksi gemilang Gruda, Scherhant, atau Florian Wirtz.

Seperti saat kemenangan 3-1 di Serbia, Pavlovic kembali tampil meyakinkan pada Senin malam di Berlin berkat ketenangannya saat menguasai bola, keputusan umpannya yang cerdas, keberaniannya memainkan bola ke depan, serta banyaknya pergerakan penting tanpa bola. "Bagi saya, ia harus menjadi pemimpin lewat cara bermainnya. Ia selalu bergerak dan selalu berusaha meneruskan bola dengan rapi," puji juara dunia sekaligus pengamat ARD, Bastian Schweinsteiger, kepada Pavlovic.

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Ia juga menyoroti banyaknya umpan cerdas dari kedua gelandang bertahan yang memindahkan arah serangan dan membawa para pemain sayap ke situasi satu lawan satu. Contoh paling menonjol terlihat ketika Pavlovic mengawali serangan yang berujung gol penutup untuk skor 5-0. Saat timnya mendapat lemparan ke dalam di sekitar tengah wilayah sendiri, ia menawarkan diri untuk menerima bola, melihat ruang terbuka yang luas di sisi seberang, membawa bola maju, lalu mengalihkan permainan kembali ke kanan kepada Gruda, yang melanjutkan serangan hingga akhirnya membuahkan hasil.

IMAGO / Kirchner-Media

Adegan itu kemungkinan juga sangat disukai Klopp. "Wah, ternyata dia juga bisa memainkan bola," katanya saat memberikan pujian khusus kepada Pavlovic dalam konferensi pers setelah kemenangan kandang 2-0 atas Serbia pada awal Oktober. "Meski kalian mungkin sudah terbiasa melihat anak ini bermain seperti itu. Saya belum lama mengenalnya."

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Dalam persaingan memperebutkan posisi di samping Kimmich dengan Felix Nmecha, yang belakangan juga tampil bagus di BVB tetapi mendapat sorotan kritis , Pavlovic untuk sementara berada di depan. Klopp tampaknya telah menemukan satu bagian dari kerangka inti timnya, yang idealnya juga bermain bersama di klub. "Ia punya visi permainan, kuat dalam duel dan rajin berlari," lanjut Schweinsteiger memuji Pavlovic. Ia pun melihat peran penting bagi sang pemain: "Bagi saya, ia faktor yang sangat penting di tim nasional."