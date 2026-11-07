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Pelatih kepala Inggris Thomas Tuchel memasukkan pemain muda Fulham Josh King ke dalam skuad berisi 25 pemain untuk laga Nations League mendatang. King mendapat panggilan resmi pertamanya ke tim senior bersama gelandang Borussia Dortmund Jobe Bellingham, saat Inggris bersiap menghadapi Kroasia dan Spanyol.

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King mendapat panggilan perdana ke timnas senior Inggris

Pelatih Inggris Thomas Tuchel memanggil gelandang Fulham Josh King untuk pertama kalinya ke skuad senior menjelang laga-laga penutup fase grup Liga Negara-Negara UEFA melawan Kroasia dan Spanyol. Skuad berisi 25 pemain itu juga mencakup Jobe Bellingham, dengan keduanya naik dari tim U-21.

King sebelumnya mendapat kesempatan berlatih bersama skuad senior saat mengikuti pemusatan latihan mereka di Florida pada musim panas lalu menjelang Piala Dunia.

Tuchel memilih 22 pemain non-kiper agar memiliki lebih banyak pilihan dalam periode singkat untuk pertandingan internasional.

Tuchel memuji karakter dan fleksibilitas King

Dalam konferensi pers saat mengumumkan skuadnya, Tuchel memuji kepribadian King sembari menjelaskan rencana taktisnya untuk pemain muda Fulham tersebut.

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"Dia sosok yang luar biasa. Dia memberi kami sedikit fleksibilitas," kata Tuchel mengenai pemilihan King.

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"Kami memutuskan untuk memilih 22 pemain non-kiper agar bisa memiliki lebih banyak pilihan saat latihan, dan dia menjadi pemain tambahan dalam latihan, bisa dibilang begitu. Ini soal sikap dan kepribadiannya," tambah sang pelatih.

Rencana untuk posisi King dan alasan Palmer tidak masuk skuad

Tuchel menjelaskan bagaimana King akan dimainkan sekaligus alasan pemain kreatif Chelsea, Cole Palmer, tidak mendapat tempat dalam skuad.

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"Pada pramusim, dia membantu kami dalam latihan sebagai bek sayap, tetapi kami tidak akan melakukannya lagi," ujar Tuchel. "Dia pemain yang menarik dan bisa bermain di berbagai posisi."

Mengenai pilihan di lini tengah serang, Tuchel menambahkan: "Kami sudah memiliki cukup banyak pemain nomor 10 dan kami mempertahankan pemain-pemain yang ikut dalam pemusatan latihan sebelumnya karena kami puas dengan dua setengah pekan kebersamaan kami. Kami memiliki Josh King sebagai pemain baru di skuad, tetapi saya ingin melihatnya bermain di kedua sisi sayap. Dia pada dasarnya pemain tambahan dan dia bisa bermain di keempat posisi itu."

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Inggris bidik tiket ke perempat final Liga Negara-Negara UEFA

Inggris akan berkumpul pada awal pekan depan untuk memulai persiapan menghadapi Kroasia di Wembley pada Kamis, sebelum bertandang ke Madrid untuk menghadapi Spanyol pada Minggu, 15 November.

Inggris yang berada di peringkat kedua Grup C hanya perlu menghindari kekalahan dari Kroasia untuk memastikan tempat di perempat final Liga Negara-Negara UEFA pada Maret mendatang.

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King berharap bisa menjalani debut seniornya saat tim asuhan Tuchel mengejar posisi teratas grup.