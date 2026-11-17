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Apa yang benar-benar berhasil dilakukan Julian Nagelsmann hanya saat Euro di kandang sendiri, bisa diwujudkan Jürgen Klopp pada Senin malam biasa di bulan November. Juga: momen mengharukan seorang pemuda Berlin dan sosok yang nyaris terlupakan di tengah banyaknya aksi gemilang.

Memang, duel Jerman melawan Belanda memiliki tensi tersendiri berkat rivalitas kedua negara bertetangga itu dan situasi grup di Nations League . Bukan hanya dari sisi olahraga, tetapi juga sedikit di luar itu. Namun, Senin malam yang dingin pada pertengahan November di Berlin ini tentu jauh dari besarnya dampak sosial sebuah turnamen besar, apalagi yang digelar di negeri sendiri.

Meski begitu, antusiasme terasa di udara. Bukan baru setelah kemenangan gemilang 5-0 timnas Jerman , melainkan sejak sebelum sepak mula. Atmosfer yang menggelora di Olympiastadion, nyanyian lagu kebangsaan, dan penantian penuh semangat: timnas Jerman ini mampu membangkitkan antusiasme, bahkan pada malam biasa di bulan November. Mereka pun tak memerlukan Euro di kandang sendiri untuk melakukannya.

"Saat kami keluar ke lapangan, semua orang sudah gembira, kecuali yang mengenakan kaus oranye. Namun, semua yang lain benar-benar berada di pihak kami," kata pelatih timnas Jürgen Klopp kepada ARD seusai laga, memuji atmosfer di ibu kota. Sebagian besar pujian atas hal itu layak diberikan kepadanya. Saat ini ia berhasil menggugah emosi dan membangun kedekatan dengan tulus, tanpa perlu bersusah payah. Atau mungkin justru karena ia tidak berusaha memaksakannya.

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Pendahulunya, Julian Nagelsmann, membutuhkan keistimewaan turnamen kandang yang luar biasa itu untuk menciptakan hal serupa. Sejujurnya, dalam era kepelatihannya yang berlangsung hampir tiga tahun, antusiasme yang nyata hanya muncul di sekitar Euro 2024 di Jerman. Besarnya ajang itu seolah membuat emosi muncul dengan sendirinya. Nagelsmann dan anak asuhnya ikut menunggangi gelombang tersebut, menjalani turnamen yang bagus, dan memukau publik.

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Sulit membayangkan satu pertandingan Nations League pada pertengahan November sudah cukup untuk menghasilkan hal serupa bagi timnas Jerman asuhan Nagelsmann, yang kapasitas teknisnya sebenarnya tak perlu diragukan. Lantas, apa kelebihan Klopp dibanding pendahulunya? Jawabannya mungkin terletak pada ranah perasaan dan sulit dirangkai dalam kalimat yang lugas. Namun, ada satu hal nyata yang menonjol: mungkin Nagelsmann terkadang kurang menunjukkan kerendahan hati dalam mengemban tugas yang begitu tulus terpancar dari Klopp.

Getty Images

Hal itu bisa jadi berkaitan dengan tahap karier kepelatihan mereka yang sangat berbeda. Nagelsmann terkadang tampak begitu bersikeras untuk selalu memberikan solusi kepada timnya dalam segala situasi. Jika sedikit dilebih-lebihkan, ia seolah ingin memenangi pertandingan dari bangku pelatih dan membuktikan betapa jenius dirinya sebagai pelatih ( teringat Uli Hoeneß ). Klopp, sebaliknya, cenderung tidak menonjolkan diri dan menegaskan: ia memang menentukan arah dan memimpin, tetapi untuk menemukan solusi di lapangan, ia terutama memercayai para pemainnya, alih-alih meragukan mereka.

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Bagi Nagelsmann, setidaknya itulah kesan yang terkadang muncul, pekerjaan sebagai pelatih timnas terlalu menjadi jenjang berikutnya dalam karier. Sebaliknya, sejak konferensi pers pertamanya, Klopp memberi kesan bahwa ia tak lagi harus atau ingin membuktikan apa pun kepada siapa pun. Ia bahkan menegaskan: "Jürgen Klopp tidak punya karier setelah tim nasional."

Karena itu, ia bisa bekerja tanpa dibayangi rasa takut gagal. Perkataan pria berusia 59 tahun itu setelah kemenangan atas Oranje pun terasa lebih meyakinkan: "Saya pernah melatih tiga klub hebat dan sangat mudah bagi saya untuk merasa dekat dengan mereka. Saya senang bekerja di sana dan sekarang saya sangat beruntung bisa bekerja untuk negara asal saya. Apa yang lebih besar dari itu? Tidak ada yang lebih besar. Dan persis seperti itulah rasanya."

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Klopp menunjukkan kerendahan hati yang lebih besar dalam menjalankan tugasnya. Ia memahami betapa pentingnya merangkul seluruh negeri dan mendapatkan dukungannya, serta jauh lebih mudah didekati dalam menyampaikan prinsip itu: "Saat ini kami punya kelompok yang sangat istimewa. Dan saya tahu, kalian sudah beberapa kali mendengar hal seperti itu. Tanggung jawab kami sekarang adalah memperlihatkannya dan terus memperlihatkannya. Kami memang tidak bisa mengubah dunia, tetapi kami bisa menunjukkan wajah yang positif. Dan itulah yang kami lakukan hari ini. Semua orang yang datang ke sini hari ini pulang dengan senyum," kata pelatih timnas Jerman itu.

Dari bermain bola di lapangan yang ditutup hingga gol pertama untuk timnas di tempat impian: malam bak dongeng Derry Scherhant

Dalam hal menangani pemain, satu hal yang Klopp lakukan lebih baik daripada Nagelsmann adalah lebih banyak berkomunikasi dengan mereka. Hal itu sudah disampaikan oleh banyak pihak. Dari Niclas Füllkrug hingga Florian Wirtz. Yang terpenting, ia lebih mampu memperkuat keyakinan para pemain pada kemampuan mereka, alih-alih membuat mereka meragukannya karena tuntutan yang ia tetapkan.

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"Anak-anak ini masih bisa mengejutkan diri mereka sendiri. Derry Scherhant pasti tidak menyangka bisa tampil seperti itu dalam pertandingan internasional, baik saat menyerang maupun bertahan," katanya, misalnya, tentang salah satu sosok utama dalam penampilan gemilang melawan Belanda . Beberapa bulan lalu, penyerang SC Freiburg itu pun tentu tak menyangka bahwa pada akhir tahun ia akan mencatatkan empat penampilan internasional, bahkan sudah mencetak satu gol dengan seragam timnas Jerman.

"Apa yang bisa saya katakan? Ini tak mungkin berjalan lebih baik. Benar-benar luar biasa, sangat menyenangkan, dan saya bahagia sekali," kata Scherhant kepada ARD tak lama setelah peluit akhir. Pada menit ke-41, ia menggiring bola ke arah bek Real Madrid Denzel Dumfries, lalu melepaskan tembakan ke sudut jauh. Bola masuk dengan indah untuk membawa Jerman unggul.

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Scherhant berlutut dan merentangkan kedua tangannya ke langit, tampak sangat terharu. Setelah kerumunan rekan-rekannya yang merayakan gol itu membubarkan diri, ia menunjuk rumput lapangan dengan mantap, seolah ingin mengatakan: ini stadion saya, kota saya, rumah saya. "Saya pernah duduk bersama sahabat saya di Olympiastadion dan berkata kepadanya: 'Kalau suatu hari saya tidak bermain di sini, berarti saya telah melakukan sesuatu yang salah.' Saya merasa bahwa suatu hari saya harus berdiri di bawah sana," ungkap pria kelahiran Berlin itu baru-baru ini dalam wawancara dengan Sports Illustrated.

Getty Images

Namun, saat itu kesempatan untuk benar-benar bermain di Olympiastadion masih terasa sangat jauh. Tentu saja untuk Hertha BSC, apalagi untuk timnas Jerman. "Saya tahu bagaimana rasanya ketika tidak dimainkan di level junior, ketika tidak dilirik," kata Scherhant beberapa hari lalu dalam konferensi pers timnas Jerman saat membahas perjalanan kariernya.

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Hertha lama tidak meliriknya. Sebagai gantinya, ia harus berusaha menarik perhatian bersama klub-klub Berlin yang lebih kecil. Namun, di Viktoria Berlin, misalnya, ia pun berulang kali hanya duduk di bangku cadangan tim U-17. Impiannya menjadi pemain profesional sempat terasa kian jauh. Hal yang selalu menonjol dari Scherhant adalah tekadnya untuk berkembang. Di luar latihan klub, ia banyak mengasah teknik, kemampuan menggiring bola, dan penyelesaian akhirnya: "Di lapangan Tennis Borussia dan Makkabi, kami terus bermain satu lawan satu atau menembak ke gawang. Keduanya masih saya sukai sampai sekarang," jelasnya.

Selama masa pandemi Corona, ketika ia bermain untuk Tennis Borussia dan kemudian Berliner SC, ia harus berjuang keras agar bisa menjalani latihan tambahan karena banyak lapangan ditutup. "Setiap hari saya memanjat pagar, menggiring bola, dan berulang kali menembak ke gawang. Betapa pun sulitnya masa Corona bagi semua orang, masa itu sangat membantu saya dalam sepakbola," katanya suatu kali kepada Sport Bild. "Kalau petugas ketertiban memeriksa satu lapangan, kami tinggal pindah ke lapangan lain. Keduanya tepat bersebelahan," ceritanya kepada Sports Illustrated.

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Tak lama kemudian, pemain yang saat itu berusia 17 tahun tersebut akhirnya bergabung dengan Hertha pada awal musim keduanya di tim U-19. "Sangat berarti bagi saya bahwa saya masih boleh bergabung dengan Hertha pada tahap selarut itu. Saya adalah pemain pertama dalam 13 atau 14 tahun yang baru datang ke klub pada tahun kedua U-19," kata Scherhant.

Setelah naik ke tim utama Hertha, ia pindah ke Freiburg pada 2025. Berkat penampilan terbarunya dengan seragam timnas Jerman, Scherhant kini bukan hanya pemain yang sudah mapan di Bundesliga, melainkan juga telah mengamankan tempat di timnas, setidaknya untuk saat ini. Scherhant mengungkapkan sebelum laga bahwa ia telah menyiapkan 50 tiket untuk keluarga dan teman-temannya di Olympiastadion yang begitu berarti baginya.

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Setelah 90 menit yang menggembirakan itu, ulang tahunnya yang ke-24 dirayakan belakangan. Scherhant bahkan nyaris mencetak gol kedua atau ketiga, tetapi dua kali digagalkan tiang gawang. Meski begitu, ia tampil luar biasa, berulang kali berani menggiring bola, mengancam gawang, dan merepotkan lini pertahanan Belanda.

"Keduanya bisa bermain bola, ya ampun," puji Klopp kepada Scherhant dan Brajan Gruda, rekannya di sisi sayap yang juga tampil luar biasa. "Namun, kerja keras mereka dan apa yang harus mereka lakukan hari ini sungguh luar biasa. Itulah yang pada akhirnya membentuk sebuah tim. Orang lain juga bisa bermain bola. Namun, pada akhirnya yang penting adalah seberapa besar gairah dan upaya yang kamu curahkan," kata Klopp, yang juga memuji penampilan duo menawan itu saat tidak menguasai bola.

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Satu sosok yang bersinar bagi timnas Jerman nyaris terlupakan di tengah banyaknya aksi gemilang

Scherhant dan Gruda berada di barisan terdepan, sementara di belakang mereka ada dua talenta berbakat lainnya, Lennart Karl dan Said El Mala, untuk posisi sayap yang begitu penting dalam sistem Klopp. Pelatih timnas yang baru itu mengembangkan potensi yang juga bisa dikembangkan Nagelsmann, tetapi entah mengapa tidak cukup ia perjuangkan. Hanya beberapa bulan setelah Piala Dunia, ketika Leroy Sane masih menjadi pemain inti, kini sulit sekali membayangkan bintang Galatasaray itu kembali mendapat kesempatan bermain untuk timnas Jerman dalam jangka menengah.

Selain itu, masalah di posisi bek kanan tiba-tiba seolah terselesaikan berkat Philipp Treu, yang tampak seperti pemain berpengalaman. Melawan Belanda, ia kembali menunjukkan keandalan yang mengesankan dalam penampilan internasionalnya yang kelima. Perdebatan publik tentang posisi yang tepat untuk Joshua Kimmich, yang kerap menimbulkan kegaduhan pada era Nagelsmann? Itu sudah tidak ada lagi karena sang kapten menjadi pilihan tetap di posisi terbaiknya, yakni lini tengah, dan akan tetap di sana.

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Rekannya dalam duet gelandang bertahan pada dua laga internasional terakhir adalah Aleksandar Pavlovic, sama seperti di FC Bayern. Pemain berusia 22 tahun itu pantas merasa sebagai salah satu sosok yang paling diuntungkan dalam periode jeda internasional ini. Namun, di tengah aksi gemilang Gruda, Scherhant, dan Florian Wirtz dalam pesta gol melawan Belanda, penampilannya agak luput dari sorotan.

Getty Images

Seperti saat kemenangan 3-1 di Serbia, Pavlovic kembali tampil meyakinkan pada Senin malam di Berlin. Ia menunjukkan ketenangan luar biasa saat menguasai bola, cerdas memilih umpan, berani memainkan bola secara vertikal, serta banyak melakukan pergerakan penting tanpa bola. "Bagi saya, ia harus menjadi pemain pemimpin berkat cara bermainnya. Ia selalu bergerak dan selalu berusaha meneruskan bola dengan rapi," kata juara dunia sekaligus analis ARD Bastian Schweinsteiger memuji Pavlovic.

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Ia juga menyoroti banyaknya perpindahan arah serangan yang cerdas dari kedua gelandang bertahan, yang membawa para pemain sayap ke situasi satu lawan satu. Contoh paling menonjol adalah cara Pavlovic mengawali serangan yang berujung pada gol penutup kemenangan 5-0. Saat lemparan ke dalam di tengah wilayah pertahanan sendiri, ia menawarkan diri untuk menerima bola, melihat ruang kosong yang luas di sisi seberang, membawa bola ke depan, lalu mengalihkan permainan kembali ke kanan menuju Gruda, yang melanjutkan serangan hingga membuahkan gol.

Adegan itu tentu sangat disukai Klopp. "Oh, ternyata ia juga bisa memainkan bola," katanya ketika memberikan pujian khusus kepada Pavlovic dalam konferensi pers setelah kemenangan kandang 2-0 atas Serbia pada awal Oktober. "Meskipun kalian mungkin sudah terbiasa melihat anak itu bermain seperti itu. Saya belum lama mengenalnya."

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Jadi, dalam persaingan dengan Felix Nmecha, yang belakangan juga tampil bagus di BVB tetapi mendapat sorotan kritis , untuk posisi di samping Kimmich, Pavlovic sementara berada di depan. Klopp pun tampaknya telah menemukan bagian dari kerangka utama timnya yang, dalam kondisi ideal, juga bermain bersama di klub. "Ia punya visi permainan, kuat dalam duel dan dalam berlari," lanjut Schweinsteiger memuji Pavlovic, yang menurutnya juga memegang peran penting: "Bagi saya, ia faktor yang sangat penting di tim nasional."