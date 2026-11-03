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Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Sosok tangguh di lini belakang kembali! Arsenal menyambut kembalinya William Saliba, kabar baik terkait cedera yang datang tepat waktu bagi Arteta

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Arsenal mendapat kabar menggembirakan menjelang periode liburan akhir tahun setelah William Saliba resmi kembali berlatih bersama tim utama. Pemain timnas Prancis yang absen sejak Piala Dunia itu kini kembali bergabung dengan skuad saat Arsenal berupaya mempertahankan posisi di puncak klasemen Liga Primer.

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Kembalinya pilar tangguh asal Prancis

Arteta menghadapi dilema pemilihan pemain yang diimpikan sebagian besar manajer di seluruh Eropa. Setelah lama absen akibat cedera punggung yang dialaminya selama kiprah Prancis di Piala Dunia, Saliba akhirnya kembali masuk dalam pilihan. Pemain berusia 25 tahun itu merupakan pilar penting Arsenal saat mengakhiri penantian 22 tahun untuk meraih gelar liga musim lalu. Pemulihannya pun menjadi pencapaian penting bagi departemen medis klub. Meski Arsenal tampil sangat baik tanpa dirinya, kembalinya pemain yang empat kali berturut-turut masuk Tim Terbaik PFA menjadi prospek yang menakutkan bagi para rival.

Proses pemulihan Saliba ditangani dengan hati-hati, melibatkan konsultasi dengan spesialis dan rehabilitasi terukur sehingga ia tidak perlu menjalani operasi. Setelah berminggu-minggu berlatih secara individu, ia kembali bergabung dengan kelompok utama pada saat yang tepat. Menurut BBC Sport, Saliba masuk dalam rombongan Arsenal untuk laga Liga Champions berikutnya melawan Slavia. Keikutsertaannya mengindikasikan bahwa bek tersebut hampir siap kembali bertanding, sekaligus memberi Arteta opsi bertahan berkualitas tinggi saat jadwal pertandingan mulai padat.

Konsa menunjukkan kualitasnya

Ketika Saliba hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan, rekrutan musim panas Ezri Konsa tidak sekadar mengisi kekosongan; ia bahkan bisa dibilang telah menjadi pemain yang tak tergantikan. Didatangkan dari Aston Villa dalam kesepakatan senilai 55 juta pound sterling, pemain timnas Inggris itu beradaptasi dengan mulus di London Utara. Berduet dengan Gabriel Magalhaes, Konsa menjadi bagian penting dari lini belakang yang hanya kebobolan lima gol dalam sembilan pertandingan pertama mereka. Solidnya pertahanan ini membantu Arsenal kembali ke puncak klasemen, sekaligus membuktikan ketepatan strategi perekrutan mereka pada musim panas.

Saat berbicara kepada BBC Sport, sang manajer menyebut cara mantan pemain Villa itu beradaptasi sebagai sesuatu yang "luar biasa". Konsa datang ke London dengan pengalaman luas setelah mencatatkan 286 penampilan selama membela Villa di kawasan Midlands, termasuk meraih gelar Liga Europa. Kekuatan fisik dan kecepatannya membuatnya cepat mendapat tempat di hati pendukung Arsenal di Emirates, terutama setelah penampilan dominan dalam kemenangan bersejarah atas Liverpool di Anfield.

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Kini, dilema Arteta adalah apakah ia harus mengubah duet yang sudah disebut sejumlah pengamat sebagai yang terbaik di sepakbola dunia, atau mencari cara agar Konsa dan Saliba sama-sama masuk dalam sebelas pemain inti.

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Fleksibilitas taktik dan tantangan ke depan

Salah satu solusi bagi Arteta adalah menempatkan Konsa di posisi bek kanan, peran yang sudah dikenalnya dari tugasnya bersama timnas Inggris. Dengan begitu, Saliba bisa kembali berduet dengan Gabriel di jantung pertahanan. Dengan Ben White dan Jurrien Timber juga bersaing mendapatkan menit bermain di sisi lapangan, kedalaman skuad Arsenal saat ini tak tertandingi di kasta tertinggi. Banyaknya pilihan ini memastikan Arsenal siap bersaing di berbagai ajang, termasuk Liga Champions dan Piala FA.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

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