Bagikan Ikuti GOAL di Google

Arsenal mendapat kabar menggembirakan menjelang periode liburan akhir tahun setelah William Saliba resmi kembali berlatih bersama tim utama. Pemain timnas Prancis yang absen sejak Piala Dunia itu kini kembali bergabung dengan skuad saat Arsenal berupaya mempertahankan posisi di puncak klasemen Liga Primer.

Iklan

Kembalinya pilar tangguh asal Prancis

Arteta menghadapi dilema pemilihan pemain yang diimpikan sebagian besar manajer di seluruh Eropa. Setelah lama absen akibat cedera punggung yang dialaminya selama kiprah Prancis di Piala Dunia, Saliba akhirnya kembali masuk dalam pilihan. Pemain berusia 25 tahun itu merupakan pilar penting Arsenal saat mengakhiri penantian 22 tahun untuk meraih gelar liga musim lalu. Pemulihannya pun menjadi pencapaian penting bagi departemen medis klub. Meski Arsenal tampil sangat baik tanpa dirinya, kembalinya pemain yang empat kali berturut-turut masuk Tim Terbaik PFA menjadi prospek yang menakutkan bagi para rival.

Proses pemulihan Saliba ditangani dengan hati-hati, melibatkan konsultasi dengan spesialis dan rehabilitasi terukur sehingga ia tidak perlu menjalani operasi. Setelah berminggu-minggu berlatih secara individu, ia kembali bergabung dengan kelompok utama pada saat yang tepat. Menurut BBC Sport, Saliba masuk dalam rombongan Arsenal untuk laga Liga Champions berikutnya melawan Slavia. Keikutsertaannya mengindikasikan bahwa bek tersebut hampir siap kembali bertanding, sekaligus memberi Arteta opsi bertahan berkualitas tinggi saat jadwal pertandingan mulai padat.

Konsa menunjukkan kualitasnya

Ketika Saliba hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan, rekrutan musim panas Ezri Konsa tidak sekadar mengisi kekosongan; ia bahkan bisa dibilang telah menjadi pemain yang tak tergantikan. Didatangkan dari Aston Villa dalam kesepakatan senilai 55 juta pound sterling, pemain timnas Inggris itu beradaptasi dengan mulus di London Utara. Berduet dengan Gabriel Magalhaes, Konsa menjadi bagian penting dari lini belakang yang hanya kebobolan lima gol dalam sembilan pertandingan pertama mereka. Solidnya pertahanan ini membantu Arsenal kembali ke puncak klasemen, sekaligus membuktikan ketepatan strategi perekrutan mereka pada musim panas.

Saat berbicara kepada BBC Sport, sang manajer menyebut cara mantan pemain Villa itu beradaptasi sebagai sesuatu yang "luar biasa". Konsa datang ke London dengan pengalaman luas setelah mencatatkan 286 penampilan selama membela Villa di kawasan Midlands, termasuk meraih gelar Liga Europa. Kekuatan fisik dan kecepatannya membuatnya cepat mendapat tempat di hati pendukung Arsenal di Emirates, terutama setelah penampilan dominan dalam kemenangan bersejarah atas Liverpool di Anfield.

Iklan Iklan

Kini, dilema Arteta adalah apakah ia harus mengubah duet yang sudah disebut sejumlah pengamat sebagai yang terbaik di sepakbola dunia, atau mencari cara agar Konsa dan Saliba sama-sama masuk dalam sebelas pemain inti.

Pertandingan berikutnya SLP Champions League 15.00 ARS Tonton

Fleksibilitas taktik dan tantangan ke depan

Salah satu solusi bagi Arteta adalah menempatkan Konsa di posisi bek kanan, peran yang sudah dikenalnya dari tugasnya bersama timnas Inggris. Dengan begitu, Saliba bisa kembali berduet dengan Gabriel di jantung pertahanan. Dengan Ben White dan Jurrien Timber juga bersaing mendapatkan menit bermain di sisi lapangan, kedalaman skuad Arsenal saat ini tak tertandingi di kasta tertinggi. Banyaknya pilihan ini memastikan Arsenal siap bersaing di berbagai ajang, termasuk Liga Champions dan Piala FA.