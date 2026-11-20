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Serge Gnabry, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Luis Diaz: daftar pemain FC Bayern München yang cedera di lini serang cukup panjang. Karena itu, sosok yang belum dikenal menjalani debut kontra 1. FC Köln: Noah Codjo-Evora.

Bagi penyerang berusia 19 tahun itu, hasil 1-1 (1-1) kontra Effzeh menjadi kesempatan pertamanya masuk skuad tim utama untuk pertandingan resmi. Biasanya, pemain bertinggi 1,94 meter itu mencetak gol bagi tim amatir Bayern yang dilatih legenda bek Dante.

Pada menit ke-87, Codjo-Evora masuk menggantikan gelandang Aleksandar Pavlovic. Dengan demikian, ia tidak hanya untuk pertama kalinya masuk skuad tim utama, tetapi juga menjalani debutnya dalam pertandingan resmi bersama tim tersebut.

Di Regionalliga, pemain muda itu mencatatkan empat gol dan satu assist dalam 14 pertandingan. Di Youth League, ia menyumbang satu gol dalam empat laga untuk tim Bayern. Ia baru memperpanjang kontraknya hingga 2030 dua pekan lalu.

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Apa kata FC Bayern tentang Noah Codjo-Evora?

"Noah harus menghadapi masalah cedera dalam dua tahun pertamanya bersama kami. Namun, saat ini ia tampil konsisten dan menjadi pemain tetap di tim amatir serta tim Youth League kami," puji kepala departemen pembinaan pemain muda Michael Wiesinger saat penandatanganan kontrak tersebut.

Pertandingan berikutnya LIL Champions League 15.00 FCB

"Kami yakin potensi perkembangannya masih jauh dari batas maksimal. Karena itu, kami sangat senang ia akan menapaki langkah berikutnya di sepakbola senior bersama kami."

Codjo-Evora, yang memiliki kewarganegaraan Prancis dan Portugal, pindah dari FC Annecy ke kota di tepi Sungai Isar itu pada musim panas 2024. Namun, akibat cedera, ia hanya mencatatkan 31 penampilan dalam dua tahun pertamanya di München.