Dalam kemenangan 2-1 yang diraih klub tersukses di Belanda itu di kandang Sparta Rotterdam pada pekan ke-10 Eredivisie, Brandt mencatatkan dua assist pertamanya dengan seragam Ajax.

Pada menit ke-22, pemain berusia 30 tahun itu lebih dulu berperan dalam terciptanya gol pembuka Abdellah Ouazane. Sekitar 20 meter dari gawang, Brandt melakukan operan satu-dua yang apik dengan pemain Maroko berusia 17 tahun tersebut, yang kemudian mencetak gol indah dari tepi kotak penalti. Pada menit ke-43, Sparta sempat menyamakan kedudukan melalui Jens Toornstra, tetapi tim tamu kembali unggul sebelum peluit turun minum berbunyi.

Brandt kembali terlibat langsung. Kali ini, dalam sebuah serangan balik, ia membawa bola dari wilayah pertahanannya sendiri hingga ke tepi kotak penalti lawan, lalu mengumpan kepada penyerang Tolu Arokodare, yang dengan tenang menceploskan bola ke gawang (45+1).

Julian Brandt Ciptakan Peluang Terbanyak di Ajax

Sebelumnya pun, selain telah mencetak delapan gol, Brandt sudah memberi pengaruh besar bagi lini serang Ajax. Mantan bintang BVB itu merupakan pemain Ajax yang sejauh ini menciptakan peluang terbanyak di Eredivisie. Dalam hasil imbang 1-1 melawan NEC Nijmegen pada pekan ke-8, misalnya, Brandt menciptakan delapan peluang, lebih banyak daripada seluruh rekan setimnya jika digabungkan (lima).

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 16.00 AZ

Masalah yang dihadapi Brandt hingga Minggu sore sederhana saja: Para pemain yang menerima umpannya tidak memanfaatkan peluang mencetak gol yang tercipta. Karena itu, ia harus menunggu hingga pekan ke-10 untuk mencatatkan assist pertamanya bagi klub barunya, yang ia perkuat dengan status bebas transfer pada musim panas setelah kontraknya di Dortmund berakhir. Ia kemudian langsung menambah satu assist lagi.

Marc-Andre ter Stegen Selamatkan Julian Brandt Setelah Salah Umpan Fatal

Brandt juga beruntung pada menit ke-59 dalam laga melawan Sparta. Atau lebih tepatnya, ia bisa berterima kasih kepada rekan senegaranya, Marc-Andre ter Stegen, karena salah umpan fatalnya di dekat kotak penalti sendiri tidak berujung pada gol penyeimbang 2-2 bagi tuan rumah. Umpan Brandt ke arah ter Stegen justru jatuh tepat ke kaki Mitchell van Bergen dari Sparta, yang kemudian melepaskan tembakan saat berhadapan langsung dengan kiper Ajax asal Jerman itu. Namun, ter Stegen bereaksi dengan luar biasa dan mencegah bola masuk ke gawang. Brandt segera menghampirinya dan melakukan tos sebagai ungkapan terima kasih.

Getty Images

Kiper tim nasional Jerman itu memang tampil gemilang. Pada babak kedua, Sparta beberapa kali melancarkan tekanan, tetapi berulang kali digagalkan ter Stegen, yang menunjukkan sejumlah refleks luar biasa. Menjelang akhir pertandingan, ia sempat beruntung ketika gagal menjangkau sebuah umpan silang, tetapi tim asal Rotterdam itu tidak mampu memanfaatkannya.

Berkat kemenangan tersebut, Ajax menyalip PSV Eindhoven, yang sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Feyenoord. Brandt dan rekan-rekannya pun memangkas jarak dari pemuncak klasemen asal Rotterdam itu menjadi tiga poin.