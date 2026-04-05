'Sosok lama yang sudah tak asing lagi menjadi favorit utama untuk menggantikan Gennaro Gattuso sebagai pelatih tim nasional Italia

Gennaro Gattuso mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih tim nasional pekan lalu, setelah Italia gagal lolos ke Piala Dunia. Azzurri kini sedang gencar mencari penggantinya, dengan pelatih Napoli Antonio Conte menjadi kandidat terkuat, demikian dilaporkan La Gazzetta dello Sport.

Conte bukanlah sosok asing bagi timnas Italia. Pada periode 2014-2016, pria asal Italia ini sudah pernah menjabat sebagai pelatih timnas. Pada 2016, ia memimpin Italia di Euro di Prancis, di mana tim tersebut tersingkir di perempat final setelah adu penalti melawan Jerman.

Setelah Kejuaraan Eropa tersebut, Conte pindah ke London, di mana ia memimpin Chelsea selama dua tahun dan sekali menjadi juara liga. Kemudian ia menjalani masa yang cukup sukses di Inter, sebelum kembali ke Liga Premier. Namun, di Tottenham Hotspur ia tidak berhasil meraih gelar apa pun, sebelum akhirnya bergabung dengan I Partenopei, di mana ia menjadi juara liga dan berhasil merebut Piala Super Italia.

Surat kabar tersebut melaporkan bahwa pelatih Napoli saat ini, yang berada di peringkat ketiga Serie A, terbuka untuk kembali menjadi pelatih tim nasional setelah musim ini berakhir.

Bukan hanya Conte yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Gattuso. Nama Roberto Mancini, Massimiliano Allegri, dan pelatih timnas Turki Vincenzo Montella juga gencar beredar di media.

Untuk Mancini, ada sedikit penolakan, terutama karena kepergiannya yang mendadak pada masa jabatannya sebagai pelatih tim nasional sebelumnya. Pelatih AC Milan, Allegri, untuk saat ini menahan diri, menurut La Gazzetta.

Pada musim 2024/25, Conte berhasil menjadi juara Serie A dengan selisih satu poin di atas Inter. Musim ini, Napoli tampil lebih tidak konsisten dan peluang mempertahankan gelar tampaknya semakin jauh. Selisih poin dengan pemuncak klasemen Inter saat ini mencapai tujuh poin, dengan delapan pertandingan tersisa.