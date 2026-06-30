Son memecah keheningannya dengan permintaan maaf yang menyentuh hati setelah kekecewaan di Piala Dunia

Son Heung-min, kapten tim nasional Korea Selatan, menyampaikan permintaan maaf resminya kepada para penggemar, setelah tim negaranya tersingkir dari babak penyisihan grup Piala Dunia, sambil menyerukan kepada para pendukung agar mendukung para pemain alih-alih mengkritik mereka setelah berakhirnya perjalanan di Piala Dunia.

Permintaan maaf ini muncul sehari setelah pelatih Hong Myung-bo mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai pelatih kepala tim nasional Korea Selatan, di mana hasil pertandingan pada Sabtu lalu menyebabkan tim tersebut gagal lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik di fase grup.

Sebelumnya, banyak yang memperkirakan generasi tim nasional Korea ini akan melaju jauh di turnamen tersebut mengingat mereka memiliki skuad berbakat yang terdiri dari Son, Woo Kang-in, gelandang Paris Saint-Germain, dan Kim Min-jae, bek Bayern Munich. Secara luas, mereka diharapkan lolos ke babak gugur setelah undian menempatkan mereka satu grup bersama Meksiko (tuan rumah bersama), Republik Ceko, dan Afrika Selatan.

Timnas Korea Selatan memulai perjalanannya dengan kemenangan atas Republik Ceko dengan skor 2-1, namun dua kekalahan beruntun melawan Meksiko dan Afrika Selatan membuat mereka bergantung pada hasil pertandingan lain, sehingga pada akhirnya gagal lolos ke babak gugur.

Son mengungkapkan perasaannya melalui postingan panjang di akun Instagram pribadinya, dengan mengatakan: “Saya tidak tahu harus mulai dari mana, saya tidak bisa berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi, dan saya tidak ingin lari dari kenyataan.”

Kapten timnas Korea Selatan itu melanjutkan dalam postingannya, “Pertama-tama, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada rakyat Korea Selatan dan semua penggemar yang mencintai sepak bola.”

Son menambahkan: “Sebagai seorang pencinta sepak bola, saya hanya bisa membayangkan betapa hancurnya hati kalian, betapa frustrasinya kalian, dan betapa sakitnya perasaan kalian saat menyaksikan pertandingan-pertandingan seperti ini. Karena itulah, saya merasa bahwa kata ‘maaf’ yang sederhana ini tidak cukup untuk mengungkapkan seberapa besar kekecewaan dan luka yang kalian rasakan; bahkan, saya merasa kata itu sama sekali tidak cukup untuk diucapkan...".

Dia menyimpulkan: “Saya akan melakukan segala upaya untuk kembali membawa kegembiraan ke dalam hati kalian semua. Saya tidak pernah melupakan janji-janji yang telah saya buat kepada para penggemar kami, dan jiwa serta raga saya akan terus bersiap untuk memberikan yang terbaik selama saya masih dipanggil dan selama kalian masih membutuhkan saya.”