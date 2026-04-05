Son Heung-min yang luar biasa hanya selisih sedikit untuk memecahkan rekor aneh Lionel Messi

Son Heung-min menampilkan performa luar biasa untuk Los Angeles FC pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari (waktu Belanda). Bintang asal Korea Selatan dari tim Amerika Serikat itu mencetak empat assist dalam waktu kurang dari 20 menit pada laga Major League Soccer melawan Orlando City (6-0). Rekor MLS milik Lionel Messi pun nyaris terpecahkan.

Son (33) sebelumnya tidak mencetak gol langsung dalam dua pertandingan liga berturut-turut menjelang laga melawan Orlando, yang akan menjadi klub baru Antoine Griezmann. Namun, melawan Orlando, penyerang ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 menit.

Saat LAFC sudah memimpin 1-0 berkat gol bunuh diri David Brekalo, Son mengirimkan umpan terobosan indah kepada rekan setimnya Denis Bouanga, yang kemudian diselesaikan oleh pemain asal Gabon itu dengan tendangan lob.

Tiga menit kemudian, duet ini kembali mencetak gol. Setelah serangan Orlando terhenti, LAFC langsung bereaksi dengan cepat. Son mengirim umpan panjang ke Bouanga, dan pemain Afrika itu menunjukkan kelasnya dengan gerakan menggiring bola untuk menciptakan ruang tembak, yang kemudian melesat ke sudut atas gawang.

Namun, itu belum berakhir. Pada menit ke-28, Bouanga melakukan umpan satu-dua dengan Son, yang mengembalikan bola tepat waktu kepada pemain Gabon yang telah berlari ke depan. Bouanga kembali mencetak gol dengan penuh keyakinan dan berhasil mencetak hat-trick.

Pada menit ke-39 skor menjadi 5-0 untuk LAFC, dan sekali lagi Bouanga dan Son menjadi penentu. Pemain asal Korea Selatan itu dikirim ke area dalam oleh Bouanga, dan kemudian memberikan umpan silang tajam. Sergi Palencia menyelesaikannya. Pada menit ke-70, sekitar 15 menit setelah Son diganti, Tyler Boyd menentukan skor akhir menjadi 6-0.

Son membutuhkan total 19 menit dan 32 detik untuk mencetak empat assist. Hal itu nyaris memecahkan rekor MLS bagi legenda Spurs tersebut, karena Lionel Messi pada Mei 2024, saat membela Inter Miami, mencatatkan waktu yang lebih cepat untuk mencetak empat assist melawan New York Red Bulls: 18 menit dan 57 detik.