Son Heung-Min Sabet Gelar Gol Terbaik Liga Primer Inggris Musim 2019/20

Gol penyerang Hotspur, Son Heung-min (28 tahun), ke gawang terpilih sebagai yang terbaik pada Liga Primer Inggris musim 2019/20.

Son mencetak gol ketiga Spurs saat mengalahkan sang tamu dengan skor 5-0 pada pekan ke-16 EPL di Tottenham Hotspur Stadium, 7 Desember 2019.

Menerima bola liar di area pertahanan sendiri, Son melakukan akselerasi, menjauhi beberapa pemain lawan sekaligus melewati dua di antaranya sebelum menceploskan bola ke gawang Nick Pope pada menit ke-32.

🌟 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐨𝐧 🌟



Your @budfootball 2019/20 Goal of the Season winner for this solo stunner 👏#PLAwards pic.twitter.com/tdRb8hVVI6