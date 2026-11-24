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Penyerang LAFC Son Heung-Min secara terbuka mendukung penilaian Thomas Muller tentang kurangnya tekanan di Major League Soccer (MLS). Mantan bintang Tottenham itu menilai legenda Jerman tersebut "sangat tepat" mengenai dampak ketiadaan sistem promosi dan degradasi terhadap intensitas permainan di lapangan.

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Son dukung komentar Muller soal tekanan di MLS

Son mendukung komentar Muller baru-baru ini mengenai kurangnya tekanan di MLS. Pemain timnas Korea Selatan itu sepakat dengan bintang Vancouver tersebut bahwa ketiadaan sistem promosi dan degradasi sangat memengaruhi cara pemain menjalani pertandingan.

Muller memicu perdebatan pekan lalu dengan menyatakan bahwa MLS sulit dibandingkan dengan liga-liga Eropa karena "tidak ada tekanan besar". Kepada wartawan, Son menegaskan bahwa penilaian pemain Jerman itu terhadap kompetisi kasta tertinggi Amerika Utara "sangat tepat".

Mantan bintang Spurs rindukan sengitnya persaingan menghindari degradasi

Son, yang bergabung dengan LAFC pada 2025 setelah lama membela Tottenham Hotspur, membandingkan situasinya saat ini dengan sorotan tanpa henti dalam sepak bola Inggris. Menurutnya, ancaman degradasi yang terus membayangi membuat persaingan lebih sengit dan pertandingan secara keseluruhan lebih menarik.

"MLS semakin berkembang, pemain-pemain besar berdatangan ke MLS, tetapi terkadang Anda merasa tekanannya lebih kecil karena tidak ada degradasi," kata Son, seperti dikutip ESPN. "Saya tidak bisa mengubah itu, tetapi saya menikmati liga ini. Namun, menurut saya Thomas sangat tepat. Saya sepenuhnya setuju. Ia memiliki karier yang luar biasa di Bundesliga dan merasa berhak mengatakan hal itu.

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"Saya pernah bermain di Liga Primer Inggris. Setiap pekan, tekanannya sangat besar. Jika Anda tidak menunjukkan performa bagus, jika Anda tidak bermain baik, jika tim Anda mulai kesulitan atau berada di paruh bawah klasemen, Anda akan mengalami masa yang sulit. Menurut saya, itu membuatnya lebih menyenangkan."

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Muller soroti kelengahan dalam bertahan dan risiko bagi klub

Muller mulanya memicu pembicaraan ini lewat analisisnya tentang perbedaan taktik antara Amerika Utara dan Eropa. Mantan ikon Bayern Munich itu menilai jaminan untuk tetap berada di kasta tertinggi mendorong pola pikir bertahan yang lebih longgar dan "ceroboh".

"Ketika Anda menghadapi tim juru kunci di Eropa, mereka berjuang mati-matian," kata Muller. "Terkadang saya merasa, karena sistemnya, gaya bermainnya sedikit lebih optimistis, atau ceroboh, dalam bertahan. Yang terkadang saya rindukan mungkin adalah konsistensi. Kesenjangan antara penampilan bagus dan buruk lebih besar."

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Selain soal permainan yang lebih terbuka secara taktik, Muller menekankan bahwa degradasi di Eropa mengancam mata pencaharian, anggaran klub, dan kontrak di masa depan. Sebaliknya, waralaba MLS yang kesulitan bisa memilih untuk membangun ulang tim tanpa menghadapi dampak finansial yang berat.

MLS didorong mempertimbangkan perubahan struktur

Meski menyuarakan kekhawatiran soal sengitnya persaingan, Son dan Muller sama-sama mengakui sisi positif dari sistem yang berlaku saat ini. Muller menyebut pertandingan yang terbuka dan lebih longgar kerap menghasilkan permainan menyerang yang menarik serta aksi individu yang mengesankan.

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Namun, Son berharap para pengelola liga memperhatikan masukan mereka seiring MLS terus menarik talenta elite dari seluruh dunia. "Saya menginginkan yang terbaik untuk MLS, jadi mungkin mereka bisa mengkajinya dan melakukan sesuatu," pungkas bintang LAFC itu.