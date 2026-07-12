Sommer melupakan Inter, namun tidak melupakan seragam Nerazzurri: kesepakatan dengan Club Brugge

Masa depan Yann Sommer telah ditentukan setelah kepergiannya tanpa gol dari Inter: petualangan baru menanti kiper asal Swiss ini, menyusul berakhirnya kontraknya bersama Nerazzurri.





Seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano, kiper kelahiran 1988ini akan bermain di liga utama Belgia musim depan: transfernya ke Club Brugge telah rampung, dengan kesepakatan final yang dicapai beberapa jam yang lalu.





Sommer, yang sebelumnya menerima tawaran yang sangat menggiurkan dari Spanyol, akhirnya memutuskan untuk memulai babak baru dalam kariernya di Jupiler League, dari Inter ke Club Brugge.