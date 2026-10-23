Menurut laporan jurnalis Victor Navarro dari Cadena COPE, yang dikenal memiliki informasi mendalam mengenai FC Barcelona, Yamal akan terbang ke London bersama orang-orang terdekatnya dengan jet pribadi untuk menghadiri malam penganugerahan pada Senin, sementara delegasi resmi klub asal Catalunya itu akan datang dengan jet pribadi lain.

Selain itu, sebuah pesta kabarnya sudah disiapkan jika Yamal benar-benar terpilih sebagai pemain terbaik dunia. Situasi ini mengingatkan pada 2024, ketika Vinicius Junior dari Real Madrid telah menyiapkan pesta untuk 20 tamu undangan sebelum malam penganugerahan dan disebut-sebut menjanjikan satu jam tangan Rolex kepada masing-masing rekan setimnya di Madrid.

Untuk hari penyelenggaraan gala tersebut, pemain asal Brasil itu telah menyewa jet pribadi bagi rombongannya serta menyiapkan busana rancangan desainer eksklusif dan kamar hotel. Pemasok perlengkapannya, Nike, juga telah menyiapkan kampanye bertema emas serta sepatu sepak bola khusus.

Namun, harapan pemain Brasil yang kontroversial itu akhirnya pupus: Rodri terpilih sebagai pemain terbaik dunia, bukan dirinya. Karena kecewa mendengar kabar tersebut, Vinicius dan seluruh delegasi Real Madrid tidak menghadiri malam penganugerahan saat itu. Tindakan itu dianggap sebagai penghinaan dan menuai kritik tajam di tingkat internasional.

Kane, Yamal, Mbappe: Siapa yang akan memenangkan Ballon d'Or?

Lamine Yamal menjadi salah satu dari tiga kandidat unggulan untuk meraih bola emas legendaris yang dianugerahkan setiap tahun oleh France Football pada Senin. Pesaing utamanya adalah Kylian Mbappe dari Real Madrid dan Harry Kane dari Bayern München. Ketiganya masih memiliki peluang yang layak diperhitungkan.

Yang mendukung Yamal adalah gelar juara dunia bersama Spanyol, dua gelar bersama Barca pada 2026, serta catatan luar biasanya bersama Barca musim lalu meski sempat mengalami beberapa masalah cedera (43 pertandingan, 24 gol, 18 assist). Ia juga mengawali musim dengan penampilan memukau hingga akhir September (pemungutan suara ditutup pada 28 September).

Sementara itu, Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia pada turnamen musim panas lalu, saat usianya baru 27 tahun. Catatan individunya bersama Real Madrid musim lalu juga luar biasa (42 gol dalam 44 pertandingan), tetapi ia tidak berhasil memenangkan satu gelar pun.

Adapun Kane memiliki hampir semua modal untuk meraihnya. Penyerang bintang berusia 33 tahun dari klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu sedang berada dalam performa terbaik sepanjang kariernya. Ia tidak hanya tampil gemilang sebagai penyelesai serangan, tetapi terkadang juga sebagai pengatur permainan dari posisi yang lebih dalam. Pada musim 2025/26, ia mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan resmi untuk Bayern München dan menyumbang tujuh assist. Bersama Bayern, ia memenangkan dua gelar domestik. Namun, gelar besar di kancah internasional tidak berhasil diraihnya. Bersama Inggris, ia finis di posisi ketiga Piala Dunia, sedangkan bersama Bayern, langkahnya terhenti di semifinal Liga Champions saat menghadapi PSG.

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