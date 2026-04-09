"Sombong dan gagal".. Serangan mengejutkan menghantam Ketua Federasi Jeddah

Serangan dan kritik terhadap Fahd Sindi, Presiden Klub Al-Ittihad Jeddah, terus berlanjut seiring dengan terus memburuknya hasil tim selama musim ini, yang terbaru adalah kekalahan dramatis 3-4 dari Neom dalam pertandingan pekan ke-29 Liga Roshen Saudi.

Hasil ini memicu gelombang kemarahan baru di kalangan suporter Al-Ittihad, yang menuding manajemen bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam tim, terutama dengan fluktuasi performa dan penurunan hasil di fase-fase krusial musim ini.

Jurnalis Muhammad Al-Bakiri mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Al-Arabiya FM": "Saya menghadiri konferensi pers di hadapan manajemen Al-Ittihad yang dipimpin oleh Fahd Sindi beberapa waktu lalu, dan dia tidak memiliki keberanian yang sama seperti yang dia tunjukkan di media sosial."

Dia melanjutkan: "Saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana ini bisa orang yang sama? Saya mencoba membombardirnya dengan banyak pertanyaan, sampai-sampai dia merasa tertekan dan meminta saya memberikan kesempatan kepada orang lain."

Dia melanjutkan: "Menurut saya, dia adalah penyebab utama bencana Al-Ittihad musim ini, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan atau menangani masalah apa pun, dan hasilnya adalah kegagalan total di semua pertandingan dan hampir keluar dengan musim tanpa gelar apa pun."

Dia menyimpulkan: "Sindi adalah orang yang sangat sombong dan menganggap dirinya satu-satunya yang mengerti segalanya, tetapi kenyataannya sebaliknya, dan buktinya adalah kondisi klub saat ini, dan para penggemar lah yang menanggung akibatnya."











