Dibandingkan dengan pertunjukan yang sebelumnya disuguhkan Luis Diaz pada malam musim gugur yang diguyur hujan di Allianz Arena, apa yang terjadi setelah pertandingan berlangsung jauh lebih kalem. Diaz menjadi salah satu pemain terakhir yang meninggalkan area ruang ganti setelah Bayern München menang 6-1 atas RB Leipzig pada pekan keenam Bundesliga. Tudung jaketnya ditarik hingga menutupi sebagian besar wajahnya, dengan ekspresi yang mungkin ia tiru dari Michael Olise, si Tuan Santai. Setidaknya, ia membawa bola pertandingan yang telah ditandatangani rekan-rekan setimnya, sebagaimana layaknya pencetak hat-trick. Sesaat sebelum meninggalkan stadion, ia sempat mengacungkan jempol sekilas.

Namun, betapa leganya Diaz atas ledakan performa itu sebenarnya sudah terlihat dari selebrasinya yang penuh semangat saat merayakan ketiga golnya maupun gol rekan-rekan setimnya.

Ini bukan hat-trick pertama Luis Diaz untuk Bayern. Pada Februari, ia juga mencetak tiga gol ke gawang TSG Hoffenheim dalam kemenangan 5-1. Ini pun bukan gol pertamanya sejak ia mengalami krisis gol pada Agustus; ia sudah mencetak gol saat bermain imbang 3-3 di kandang Viking Stavanger dalam Liga Champions pada Selasa.

Kali ini Bayern München tidak perlu mengejar ketertinggalan sejak awal

Meski begitu, entah bagaimana, setelah gol pertamanya ke gawang Leipzig, sudah terasa bahwa ada sesuatu yang berubah. Mungkin karena selebrasinya yang begitu lepas, atau mungkin karena kali ini Bayern tidak harus mengejar ketertinggalan sejak awal, melainkan justru unggul pada fase yang cukup dini, tepatnya menit ke-12. Diaz bahkan bisa saja mencetak gol pada menit pertama. Namun, setelah serangan cepat yang dibangun Harry Kane dan Michael Olise, ia terlalu lama mengambil keputusan sehingga kehilangan posisi tembak yang bagus.

Itulah satu-satunya momen malam itu ketika ia mengingatkan orang pada sosok penyerang yang merana dalam beberapa pekan terakhir: mencoba hal-hal yang terlalu rumit dari posisi menjanjikan, atau berhasil menjebol gawang tetapi golnya dianulir karena offside, entah keputusan itu tepat atau tidak. Dari nilai xG 3,1 dalam empat laga pertama Bundesliga, ia hanya menghasilkan satu gol. Pekan lalu di Augsburg, tiga golnya tidak disahkan karena posisi offside.

Kali ini, setelah membuka skor 1-0, ia memberi assist untuk gol Aleksandar Pavlovic yang mengubah kedudukan menjadi 2-0, mencetak gol keempat dan keenam Bayern, serta mengawali proses terciptanya gol kelima. Tiga gol itu pun tidak sepenuhnya bisa diduga, sebab berasal dari nilai xG hanya 0,61!

Namun, kalau sedang lancar, semuanya terasa mudah. Sekejap, krisis gol Luis Diaz berakhir. Sekejap pula, ancaman krisis hasil Bayern München setelah dua hasil imbang beruntun sirna.

Mengapa RB Leipzig menjadi lawan ideal bagi FCB untuk bangkit

Jelas, seperti disebutkan tadi, Diaz dan Bayern terbantu karena kali ini mereka tidak langsung tertinggal setelah pertandingan baru berjalan beberapa saat. Mereka tentu juga terbantu oleh kondisi RB Leipzig. Meski yang datang bertamu adalah "tim yang tetap termasuk jajaran elite Jerman", seperti dikatakan direktur olahraga Max Eberl, tim yang dianggap elite ini terus kebobolan banyak gol dalam laga-laga sebelumnya. Hasil-hasil terakhir mereka di Bundesliga adalah 1-5, 0-6, 3-3, dan 1-5, lalu kini 1-6.

Tim yang kemungkinan merupakan nomor tiga di Jerman dan bahkan bisa menyalip Bayern di klasemen jika menang itu justru menjadi lawan yang sempurna untuk membantu sang juara terbanyak yang sedikit tersendat, beserta penyerangnya yang sampai saat itu belum beruntung, kembali bangkit.

Apa kata Max Eber tentang Luis Diaz?

Pertanyaannya, bagaimana menjelaskan ledakan gol yang tiba-tiba dari pemain Kolombia itu? Max Eberl punya teori yang masuk akal, tetapi tidak akan disukai para pengobrol di warung, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan semua orang yang berpendapat bahwa kita semua, apalagi pesepakbola, sudah bekerja terlalu sedikit dan punya terlalu banyak waktu luang. "Istirahat itu berdampak baik bagi Lucho. Dua pekan untuk memulihkan diri sangat membantu," katanya di mixed zone, lalu kembali menyampaikannya dalam konferensi pers saat ia mewakili pelatih Vincent Kompany yang sedang cedera.

Bayern dan federasi sepakbola Kolombia telah memberi Diaz, yang banyak bermain, cuti khusus selama dua pekan setelah laga kandang terakhir Bundesliga sebelum jeda internasional. "Lucho bermain sangat banyak musim lalu, lalu masih ada Piala Dunia. Setelah itu ekspektasi terhadapnya sangat tinggi, tetapi belum semuanya berjalan sesuai harapan. Waktu untuk memulihkan diri sangat membantu. Ia lebih segar, ia siap," kata Eberl.

Apalagi, ini bukan kali pertama Kompany dan Bayern memberi Luis Diaz cuti khusus, dan ia juga bukan satu-satunya pemain yang mendapatkannya. Pada Desember lalu, Kompany sudah pernah memberinya libur beberapa hari ketika sang penyerang menjalani skorsing akibat kartu merah di Liga Champions. Bek sayap Alphonso Davies pun diizinkan menjalani bulan madu yang tertunda pada jeda internasional terakhir.

Para pengobrol di warung harus siap menerima kenyataan ini: liburan itu membantu! Bahkan di tengah musim.