Zidane tetap teguh soal posisi di lini tengah

Perdebatan mengenai susunan lini pertahanan Prancis semakin sengit setelah kekalahan mengecewakan 3-1 dari Italia di San Siro. Dalam laga Nations League itu, para bek sayap Prancis kesulitan, sehingga banyak pihak mempertanyakan mengapa Zaire-Emery tetap menjadi pemain pengganti yang tidak diturunkan. Pemain muda berbakat PSG itu sebelumnya tampil efektif sebagai bek kanan untuk klubnya saat Achraf Hakimi absen, membuktikan bahwa ia memiliki disiplin taktis yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Namun, Zidane segera menepis kemungkinan melakukan percobaan serupa di tim nasional menjelang pertandingan melawan Turki.

“Saya lebih suka melihat Warren di tengah, di lini tengah, pada posisi biasanya,” jelas pelatih kepala Prancis itu dalam konferensi pers pada Sabtu. Ia menegaskan bahwa tidak ada rencana taktis khusus ataupun “perbedaan” dalam caranya menangani pemain-pemain serbabisa seperti Bradley Barcola atau Rayan Cherki. Zidane menegaskan bahwa menurutnya skuad memiliki pilihan pemain di kedua sisi sayap. “Kami punya empat pemain di sisi sayap. Kami menentukan pilihan berdasarkan pemain yang ada, dan kami punya dua pemain di sisi kanan, dua di sisi kiri. Jika Warren harus bermain, posisinya adalah di lini tengah. Saya ingin melihatnya di posisi itu. Tidak ada yang diperhitungkan secara khusus dalam semua ini, saya tidak sedang mencoba menggertak.”

Krisis di posisi bek kanan kian memburuk

Keengganan memanfaatkan kemampuan Zaire-Emery untuk bermain di berbagai posisi muncul ketika pilihan Prancis di sisi kanan lini belakang yang beranggotakan empat pemain tampak semakin terbatas. Tim mendapat pukulan setelah Pierre Kalulu mundur, sehingga Zidane harus memanggil Sael Kumbedi, pemain berusia 21 tahun yang saat ini bermain di divisi kedua Jerman. Malo Gusto, salah satu dari sedikit pemain spesialis yang tersedia selain Jules Kounde yang beralih posisi, menjalani malam yang buruk di Milan.

Sebaliknya, Zaire-Emery tampil konsisten untuk PSG sepanjang musim 2025-2026. Ia menjadi pemain yang paling banyak dimainkan di bawah Luis Enrique, dengan total 4.224 menit dalam pertandingan kompetitif. Keandalannya di berbagai posisi menjadikannya pemain pilihan klub raksasa Paris itu, tetapi ia tetap menjadi “langganan bangku cadangan” di tim nasional, dengan baru 13 penampilan. Meski selalu masuk skuad pertandingan, ia belum bermain satu menit pun di bawah arahan Zidane.

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Taruhannya besar dalam perebutan tiket perempat-final Nations League

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Tekanan terhadap Zidane untuk menemukan formula kemenangan semakin besar saat Prancis bertolak ke Bordeaux untuk menghadapi Turki dalam laga penentu. Agar lolos ke perempat-final Nations League tanpa bergantung pada hasil pertandingan Belgia melawan Italia, juara dunia 2018 itu harus meraih setidaknya hasil imbang. Kekalahan bisa membuat mereka tersingkir di fase grup, sebuah hasil buruk yang akan membuat masa awal kepemimpinan Zidane mendapat sorotan tajam.

Meski perdebatan soal posisi bek kanan terus berlanjut, fokus tetap tertuju pada penampilan kolektif yang dibutuhkan untuk mengatasi perlawanan sengit Turki. Zaire-Emery kemungkinan kembali duduk di bangku cadangan kecuali Zidane memutuskan untuk menyegarkan lini tengah yang tampak lesu saat kalah pada tengah pekan.