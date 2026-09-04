Paris Saint-Germain mengumumkan daftar pemain yang dipilih oleh pelatih asal Spanyol Luis Enrique untuk menghadapi Monaco, pada Jumat malam ini, dalam laga pekan ketiga Liga Prancis.

Daftar pemain tersebut menunjukkan absennya bek kiri Lucas Digne secara mencolok, meski ia turut ambil bagian dalam latihan kolektif tim kemarin, Kamis, di mana ia sangat diunggulkan untuk tampil sebagai starter menghadapi Monaco.

Nuno Mendes juga absen pada laga melawan Monaco karena skorsing, setelah kartu merah yang ia terima dalam pertandingan Liga Champions, hal yang membuka pintu bagi partisipasi Digne di posisi bek kiri.

Namun, absennya Digne secara tiba-tiba memaksa Luis Enrique mencari solusi alternatif untuk mengisi sisi kiri dalam laga melawan Monaco.

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Daftar pemain Paris Saint-Germain di bawah mistar gawang mencakup Lucas Chevalier, Matvey Safonov, dan Arthur Vinuo, sementara di lini pertahanan terdapat Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Marquinhos, Illya Zabarnyi, Lucas Hernandez, dan Willian Pacho.

Di lini tengah, Luis Enrique memanggil Fabian Ruiz, Vitinha, Senny Mayulu, Warren Zaire-Emery, Joao Neves, dan Ndri Fernandez.

Sedangkan di lini serang, daftar tersebut mencakup Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres, Ousmane Dembele, Magnes Akliouche, Desire Doue, dan Mika Godts.