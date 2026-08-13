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Julian AlvarezGetty Images

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Solusi tak terduga untuk krisis Alvarez: Atletico Madrid sepakat mendatangkan "sang pemain gila"

Transfers
LaLiga
Premier League
Tottenham Hotspur
Atletico Madrid
J. Alvarez
C. Romero
Spanyol
Inggris
Argentina

Pemain itu dekat dengan mewujudkan impiannya

Atletico Madrid berada di ambang mendatangkan bintang Tottenham pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, setelah kedua klub mencapai kesepakatan mengenai transfer tersebut.

Menurut surat kabar "Marca", Atletico Madrid semakin dekat merampungkan salah satu transfer terpentingnya di bursa transfer musim panas ini, dengan mendatangkan bek asal Argentina, Cristian Romero, pemain Tottenham.

Klub tersebut telah mencapai kesepakatan awal dengan Tottenham untuk mendatangkan bek tengah Argentina yang dijuluki "Cuti" di tengah gaya bermainnya yang mengandalkan kekuatan dan semangat juang.

 Laporan menyebutkan bahwa nilai transfer tersebut mencapai sekitar 40 juta euro, termasuk tambahan (35 juta euro + 5 juta euro).

Jika negosiasi terus berjalan lancar, Romero diperkirakan akan terbang ke Madrid hari ini, Kamis, untuk menjalani tes medis. Dengan demikian, Atletico akan memastikan mendapatkan salah satu bek tengah terbaik di dunia.

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Setelah beberapa hari bernegosiasi dengan pemain tersebut, Atletico Madrid dan Tottenham melanjutkan negosiasi hingga mencapai kesepakatan awal tadi malam.

Atletico Madrid memutuskan untuk mengontrak bek tengah Argentina tersebut segera setelah proses kepergian Nahuel Molina dan Matteo Ruggeri semakin cepat. Dengan hengkangnya kedua bek sayap itu dan kepindahan Almada ke River Plate, Matteo Alemani, direktur olahraga, memulai proses perekrutan target yang telah lama dinantikan klub.

Pada musim lalu, "Cuti" merupakan target utama Atletico Madrid untuk memperkuat lini pertahanannya, tetapi tuntutan finansial Tottenham memaksa Los Rojiblancos mundur dari perburuan.

 Setahun kemudian, keinginan sang pemain terwujud, karena ia selalu lebih memilih tawaran Atletico ketimbang tawaran klub-klub besar Eropa lainnya. Dengan demikian, pemain internasional Argentina itu mewujudkan hasratnya untuk bermain di bawah kepemimpinan Diego Simeone, dan akan menjadi tambahan berkualitas bagi lini pertahanan Atletico.

Perlu dicatat bahwa laporan-laporan sebelumnya menegaskan kedatangan Romero bisa menjadi solusi tak terduga bagi krisis Julian Alvarez, mengingat hubungan istimewa antara kedua pemain, di mana Atletico akan berupaya memanfaatkannya untuk meyakinkan sang rekan agar bertahan dan mengurungkan niat pindah ke Barcelona.

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