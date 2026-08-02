Pelatih asal Portugal, Rui Santos, menjadi sorotan di internal Al Ahli Saudi setelah ia memimpin latihan tim utama secara sementara menyusul kepergian pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, di saat manajemen belum merampungkan urusan kontrak dengan pelatih baru sebelum musim bergulir.

Manajemen Al Ahli berpacu dengan waktu untuk mencapai kesepakatan dengan seorang direktur teknik asing, namun tersendatnya negosiasi dengan lebih dari satu nama dalam beberapa hari terakhir membuka pintu bagi berbagai pertanyaan mengenai kemungkinan berlanjutnya Rui Santos di puncak jajaran staf teknik, walau hanya di awal musim baru.

Menurut surat kabar "Arriyadiyah", Rui Santos, pelatih tim Al Ahli U-21, memimpin latihan tim utama dengan bantuan Mohamed Mesaad, yaitu setelah para pemain kembali dari libur yang mereka dapatkan usai berakhirnya pemusatan latihan di luar negeri di Austria dan Portugal.

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Meski tugas Santos sejauh ini masih bersifat sementara, sempitnya waktu sebelum musim bergulir bisa memberinya peluang yang tak terduga, terutama jika manajemen gagal merampungkan urusan pelatih baru dalam beberapa hari mendatang.

Al Ahli akan memulai perjalanannya di Liga Roshn Saudi pada 13 Agustus dengan menghadapi Al Diriyah, hal yang menambah tekanan bagi manajemen untuk segera menuntaskan urusan teknik, baik dengan merekrut pelatih baru maupun memberikan kepercayaan kepada Rui Santos untuk memimpin tim pada fase awal musim.