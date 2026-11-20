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Manchester United tampaknya akhirnya menemukan sosok yang bisa mengembalikan wibawa lini serang mereka. Di saat Manchester United tengah mencari awal baru di bawah arahan Mauricio Pochettino, nama Victor Osimhen kembali mencuat kuat di Old Trafford, dan kali ini dengan pesan jelas dari sang penyerang Nigeria sendiri: pintu terbuka.

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Menurut laporan "The Sun", Osimhen merasa bangga dan senang ketika mengetahui Manchester United kembali tertarik merekrutnya. Ia pun menyatakan siap mendengarkan tawaran Manchester United, mengingat impiannya sejak lama untuk bermain di Liga Primer Inggris sebelum kariernya berakhir.

Penyerang Nigeria berusia 27 tahun itu masih terikat kontrak dengan Galatasaray hingga Juni 2029 dan menerima gaji sekitar 13 juta pound sterling per tahun bersama sang juara Turki. Ia tidak keberatan mendapatkan gaji serupa di Manchester jika klub Inggris tersebut serius bergerak untuk menuntaskan transfer ini.

Namun, jalan menuju Old Trafford tidaklah mudah. Kontrak Osimhen tidak memuat klausul pelepasan apa pun, sehingga kemungkinan kepindahan pada Januari tidak berada di tangannya, melainkan membutuhkan negosiasi alot untuk meyakinkan Galatasaray melepas bintangnya di pertengahan musim.

Surat kabar Inggris itu, mengutip sumber-sumber di Turki, melaporkan bahwa Galatasaray menilai pemainnya di kisaran 80 hingga 100 juta pound sterling, angka yang mencerminkan betapa besarnya nilai sang striker bagi tim.

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Di Manchester, Pochettino sangat memahami besarnya masalah yang ia warisi. Meski memiliki Benjamin Sesko dan Joshua Zirkzee dalam skuad, tak satu pun dari keduanya berhasil membuktikan diri sebagai penyerang utama yang tak tergantikan. Kedua pemain itu hanya mencetak empat gol secara total di semua kompetisi musim ini, catatan yang sangat buruk untuk tim sebesar United.

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Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo juga bisa dimainkan sebagai ujung tombak, tetapi pelatih asal Argentina yang baru itu menginginkan penyerang murni berpengalaman yang mampu memimpin lini depan, mencetak gol, sekaligus menciptakan peluang bagi rekan-rekannya, persis seperti yang pernah ia lakukan bersama Harry Kane di Tottenham, ketika ia menjadikannya salah satu penyerang terbaik di dunia.

Osimhen memiliki semua yang dicari Pochettino. Sejak bergabung dengan Galatasaray dengan status pinjaman dari Napoli pada 2024, ia mampu menjaga ketajamannya yang luar biasa. Ia menjalani musim pertama yang istimewa dengan mencetak 37 gol di semua kompetisi sebelum akhirnya pindah secara permanen. Ia kemudian melanjutkan performa gemilangnya dengan mencetak 22 gol musim lalu dan sudah mengemas sepuluh gol musim ini, gol-gol yang menjadi penentu dalam upaya klub Turki tersebut mempertahankan gelar domestiknya.

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Surat kabar itu mengutip sumber yang dekat dengan pemain Nigeria tersebut: "Tentu saja ketertarikan ini membuatnya senang, tetapi dia pemain yang setia, jadi Manchester United harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Victor mampu mencetak gol di mana pun dia berada, dan dia sudah membuktikannya, tetapi keputusan akhir ada di tangan kedua klub."

Osimhen tetap berterima kasih kepada Galatasaray yang mendukungnya saat ia meninggalkan Napoli dalam situasi sulit dan membantunya memulihkan kariernya setelah hubungannya dengan klub Italia itu retak. Hal inilah yang membuat setiap kemungkinan kepergiannya bergantung pada penghormatan terhadap kepercayaan tersebut.

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Di sisi lain, Manchester United bersiap memasuki era yang benar-benar baru setelah memecat Michael Carrick, yang harus menanggung akibat dari hanya meraih satu kemenangan dalam sepuluh laga pertama di liga. Pochettino tiba di Manchester dengan tugas berat untuk membangkitkan peluang tim yang tengah berjuang menjauh dari zona degradasi, meski musim lalu lolos ke Liga Champions.

Ujian melawan Liverpool akhir pekan ini akan menjadi awalnya. Pochettino memiliki catatan istimewa karena tak pernah kalah dalam laga perdananya bersama klub mana pun yang pernah ia latih. Namun, perhatian akan tetap tertuju ke bulan Januari, ketika Osimhen bisa menjadi rekrutan yang mengubah arah musim ini sepenuhnya.