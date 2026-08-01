Solusi ada di dalam klub: Bagaimana Al Nassr menghemat dananya untuk mengatasi krisis lini tengah?

Al Nassr Arab Saudi masuk dalam perburuan gelandang baru setelah berakhirnya kiprah pemain asal Kroasia, Marcelo Brozovic, bersama tim. Namun, krisis keuangan yang melanda klub membuat manajemen hingga kini tak mampu bergerak menuju transfer-transfer besar, sehingga perhatian mulai tertuju pada solusi yang boleh jadi sudah ada di dalam tembok "Al Alami".

Selama beberapa pekan terakhir, nama Al Nassr dikaitkan dengan sejumlah gelandang di Eropa. Akan tetapi, laporan-laporan yang beredar tentang keterbatasan finansial dan tumpukan utang, ditambah sulitnya menyediakan likuiditas yang dibutuhkan, membuat semua opsi dari luar menjadi lebih rumit.

Bakat yang menanti kesempatan

Sebaliknya, Al Nassr memiliki kartu yang bisa menghemat jutaan riyal, yaitu gelandang muda asal Irak, Haidar Abdulkarim, yang mendapat banyak pujian di dalam klub dan dipandang sebagai salah satu bakat paling menonjol yang mampu memberikan tambahan nilai jika mendapat kesempatan.

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Meski usianya masih muda, pemain ini memiliki kemampuan teknis yang istimewa, baik dalam merebut bola maupun membangun serangan dan bermain di bawah tekanan. Inilah karakter yang dicari setiap pelatih untuk menggantikan pemain sekelas Brozovic.

Abdulkarim bergabung dengan skuad Al Nassr pada musim lalu, tetapi ia tidak mendapat banyak kesempatan bersama tim utama, dan sebagian besar penampilannya terbatas bersama tim junior.

Hemat finansial dan keuntungan teknis

Mengandalkan Haidar Abdulkarim bukan sekadar solusi sementara, melainkan bisa memberi Al Nassr peluang untuk menghemat anggaran besar yang semula mungkin dikeluarkan untuk transfer pemain asing baru, sekaligus memberi salah satu bakat paling menonjol klub kesempatan membuktikan diri di level tertinggi.

Keberhasilan pemain ini dalam memantapkan posisinya juga akan memberi manajemen ruang lebih luas untuk mengarahkan sumber daya keuangan ke posisi-posisi lain yang membutuhkan penguatan, alih-alih menghabiskannya pada sebuah transfer yang mungkin tidak diperlukan jika pemain muda tersebut membuktikan kelayakannya.

Keputusan tetap berada di tangan staf teknis, yang akan dituntut untuk menyeimbangkan antara mencari nama kelas dunia yang baru, atau memberikan kesempatan kepada salah satu putra klub, dalam sebuah langkah yang bisa berubah menjadi salah satu taruhan tersukses Al Nassr jika Haidar Abdulkarim berhasil memanfaatkannya.