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Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Soal trik skorsing? 38 detik bersama Al Nassr cukup bagi Ronaldo untuk menebus denda yang tak seberapa

Al Nassr FC
Portugal
C. Ronaldo
Arab Saudi
Portugal

Berakhirnya krisis Sang Don dengan Federasi Portugal

Sanksi Federasi Sepakbola Portugal terhadap kapten timnas Cristiano Ronaldo, yang diumumkan pada Senin hari ini, menyita perhatian media di seluruh dunia.

Federasi Portugal menghukum Ronaldo dengan larangan bermain selama 30 hari dan denda sebesar 255 euro, akibat kepergiannya dari pemusatan latihan timnas di Denmark selama jeda internasional terakhir, namun sanksi ini diberlakukan secara surut terhitung sejak tanggal 30 September.

Hal ini berarti masa hukuman sang Don akan berakhir menjelang laga Portugal berikutnya melawan Denmark pada 14 November, sehingga pelatih Jorge Jesus akan bebas untuk memainkannya. 

Menurut laporan surat kabar Inggris "Daily Mail", Ronaldo hanya membutuhkan sekitar 38 detik untuk menutupi dendanya yang "sepele" sebesar 215 pound sterling dari gaji hariannya yang mencapai 488 ribu pound sterling di klub Al-Nassr Saudi.

Ronaldo sangat marah setelah dirinya dicoret dari susunan pemain meski telah melakukan pemanasan sebelum kemenangan Portugal atas Norwegia di UEFA Nations League pada 27 September — kali pertama ia menjadi pemain cadangan tanpa diturunkan sepanjang perjalanan kariernya di timnas yang telah berlangsung selama 18 tahun.

Hal tersebut membuatnya absen dari tiga sesi latihan dan meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal pada dua laga terakhirnya selama jeda internasional, lalu kembali ke Spanyol menggunakan pesawat pribadi sebelum kembali mengikuti latihan Al-Nassr di Saudi.


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