Federasi Sepakbola Portugal belum mengumumkan sanksi disipliner yang dinanti terhadap Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional, meskipun ada perkiraan bahwa keputusan mengenai kasusnya akan dikeluarkan, setelah pernyataan terakhir dari dewan disiplin tidak menyinggung sama sekali bintang Al Nassr Saudi tersebut.

Dewan disiplin di bawah Federasi Sepakbola Portugal, melalui pernyataan yang dirilisnya pada hari Jumat lalu mengenai berbagai sanksi dalam kompetisi non-profesional, menyebutkan bahwa pihaknya tidak membahas kasus Ronaldo, sehingga kemungkinan sanksi terhadap kapten timnas itu tetap menggantung tanpa pengumuman resmi dalam pernyataan tersebut.

Menurut surat kabar Portugal "Record", pengakuan kesalahan oleh Ronaldo dapat berkontribusi untuk meringankan kemungkinan sanksi hingga setengahnya, sesuai regulasi yang berlaku; yang berarti larangan bermain yang bisa mencapai 6 bulan dapat berkurang menjadi 3 bulan, sementara batas minimum turun dari satu bulan menjadi 15 hari.

Status disipliner Ronaldo masih menunggu kepastian resmi, di tengah ketiadaan pengumuman baru mengenai sanksi dalam pernyataan terakhir, dan gambaran akan menjadi jelas ketika keputusan resmi mengenai kasus ini dikeluarkan.