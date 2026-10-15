Sebab, Zahavi baru-baru ini mulai mewakili kepentingan talenta muda berbakat Maycon Cardozo, yang pada musim panas dipandang sebagai calon pelapis Luis Diaz. Namun, pemain berusia 17 tahun itu kemudian terhambat cedera bahu serius.

Pada awal September, pemain menyerang itu mengalami patah tulang bahu saat membela tim kedua di Regionalliga dalam pertandingan melawan Illertissen. Sejak itu, ia berupaya untuk kembali bermain. Seperti dilaporkan Sky, pembicaraan dengan Zahavi mengenai kontrak profesional juga kabarnya akan segera berlangsung.

Cardozo adalah putra mantan pesepakbola profesional Brasil, Douglas. Ketika ia berusia dua tahun, keluarganya pindah ke Thailand, tempat Cardozo belajar bermain sepakbola. Melalui program World Squad milik FC Bayern, ia tiba di Munich pada awal 2025 dan mula-mula bermain untuk tim U17 dan U19.

Vincent Kompany Beri Cardozo Debut di FC Bayern

Pada paruh kedua musim lalu, Kompany rutin mengikutsertakannya dalam latihan bersama tim utama dan bahkan memainkannya dua kali di Bundesliga. Cardozo masuk dalam rombongan Munich untuk tur Asia pada musim panas dan berada dalam skuad untuk pertandingan Supercup melawan Borussia Dortmund. Namun, sejauh musim ini ia baru tampil dalam pertandingan resmi bersama tim cadangan asuhan pelatih Dante yang bermain di kasta keempat.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 12.30 RBL

Meski sejauh ini hampir belum merasakan bermain di level profesional, Cardozo berpeluang mendapat kehormatan besar pada masa mendatang. Pasalnya, Paulo Victor Gomes, yang merangkap sebagai pelatih tim nasional U20 dan U23 Brasil, baru-baru ini mengunjungi pusat latihan FC Bayern.

Gomez mengunggah foto di Instagram yang memperlihatkan dirinya bersama pelatih kepala Vincent Kompany (ia bahkan membawa seragam tim nasional Brasil dengan nama Kompany untuknya) dan pelatih tim cadangan Dante. Gomes menulis: "Hari ini, di FC Bayern Munich, dimulai serangkaian kunjungan internasional penting. Kami akan memantau secara langsung para pemain Brasil kami di Eropa dan memperkuat hubungan dengan klub-klub. Hari yang penuh dengan pertukaran pengalaman dan pembicaraan yang baik tentang sepakbola serta perkembangan pemain."

Untuk tim U20 atau U23 Brasil, saat ini hanya ada satu kandidat: Maycon Cardozo.

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Apakah Cardozo Akan Meninggalkan FC Bayern pada Musim Dingin?

Dalam pembicaraan antara Bayern dan Zahavi, yang pernah disebut presiden kehormatan Uli Hoeneß sebagai "piranha mata duitan" karena perannya dalam negosiasi yang gagal dengan David Alaba, kemungkinan peminjaman Cardozo pada musim dingin kabarnya juga akan dibahas.

Sejumlah klub kabarnya sudah menunjukkan minat kepada Cardozo pada musim panas. Namun, saat itu pihak Munich disebut berharap pemain Brasil berkaki kanan tersebut segera menembus tim utama dan telah merencanakannya sebagai pelapis Diaz.

Ketegangan antara pihak Munich dan Zahavi setelah kepergian Alaba dan Robert Lewandowski yang menghebohkan kini telah mereda, dan hubungan mereka ditandai oleh sikap saling menghormati secara profesional. Sebagai contoh, agensinya, Gol International, juga berperan dalam kepindahan Jonathan Tah ke klub pemegang rekor gelar juara itu dengan status bebas transfer.