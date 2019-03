Bos besar Juventus, Andrea Agnelli meyakini akan lebih baik bagi AC Milan dan Inter Milan untuk memiliki stadion mereka sendiri. Milan dan Inter tengah berdampingan mengupayakan pembangunan stadion baru berkapasitas 60,000 untuk menggantikan San Siro. Bagi sebuah klub, memiliki stadion sendiri akan berarti bagus dan Agnelli mengambil contoh Juventus yang nekat merobohkan Stadio delle Alpi demi membangun Allianz Stadium yang menjadi rumah baru mereka sejak 2011. Agnelli juga menyebut bahwa Milan sebagai salah satu kota besar di Italia idealnya memiliki stadion lebih dari satu terlebih dengan adanya eksistensi dua klub raksasa Serie A, Milan dan Inter. . . #inter #milan #juventus #seriea #italia #sansiro #giuseppemeazza #instagoal

