Sneijder memprediksi seorang pemain Feyenoord akan menjadi bintang di Piala Dunia

Wesley Sneijder memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Anis Hadj Moussa di Piala Dunia. Dalam podcast Wes & Raf, analis tersebut bahkan membandingkan penyerang sayap Feyenoord itu dengan James Rodríguez, yang tampil gemilang bersama Kolombia di Piala Dunia 2014.

Rodríguez dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia dua belas tahun lalu dengan enam gol. Gelandang serang ini masuk dalam Tim Terbaik Turnamen dan kemudian menerima Penghargaan Puskás atas tendangan volinya yang memukau melawan Uruguay. Sebagai puncaknya, ia pindah ke Real Madrid dengan transfer senilai 75 juta euro.

Sneijder bertanya kepada rekan podcasternya, Rafael van der Vaart, siapa yang akan menjadi Rodríguez-nya Piala Dunia 2026. Rekan se mejanya tidak bisa langsung menyebut nama, lalu Sneijder mengajukan favoritnya sendiri. ''Dia kebetulan mencetak gol melawan Belanda. Tapi menurutku Hadj Moussa. Dua pertandingan bagus dan bisa saja terjadi.''

Van der Vaart menganggap saran Sneijder bagus. ''Teman terbaikku adalah pendukung Feyenoord, dan semua orang selalu mengeluh tentang Hadj Moussa. Dia justru permata bagi Feyenoord. Untuk dia, orang datang ke stadion.''

Hadj Moussa, yang masuk sebagai pemain pengganti, sangat berharga bagi Aljazair dalam pertandingan perpisahan melawan Belanda (0-1) pada Rabu pekan lalu. Dia bergerak dari sayap kanan ke dalam, melewati bek Jorrel Hato, dan mencetak gol ke sudut kiri gawang yang tak bisa dijangkau oleh Robin Roefs.

Penyerang Feyenoord ini akan membuka Piala Dunia bersama Aljazair pada 17 Juni melawan juara dunia bertahan Argentina. Selanjutnya, di Grup J, mereka akan menghadapi Yordania (23 Juni) dan Austria (28 Juni).