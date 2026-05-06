Sneijder bersemangat setelah Arsenal lolos ke final Liga Champions: 'Dia layak mendapat patung!'

Arsenal berhasil mencapai final Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2006, dan menurut Wesley Sneijder, ini merupakan prestasi yang luar biasa. Analis Ziggo Sport ini bahkan menyerukan agar diberikan penghormatan tertinggi kepada manajer Mikel Arteta, yang melihat timnya menang 1-0 atas Atlético Madrid pada Selasa lalu.

''Saya tidak bisa cukup sering mengatakannya, teman-teman. Tapi Arteta benar-benar layak mendapatkan patung,'' kata Sneijder dalam analisisnya tentang Arsenal - Atlético Madrid. ''Sungguh luar biasa bisa mencapai final dengan tim ini dan meninggalkan semua tim besar dunia di belakang. Saya pikir itu sangat luar biasa.''

Clarence Seedorf, dalam perannya sebagai analis Amazon Prime, sangat antusias dengan lolosnya Arsenal ke final. Pemain asal Belanda ini terutama terkesan dengan ikatan antara pemain dan suporter di Emirates Stadium. ''Itu seperti simfoni. Mereka saling memberi energi.''

Wayne Rooney terkesan dengan perjalanan gemilang Arsenal menuju final Liga Champions, namun ia juga berhati-hati dalam memberikan pujian. "Saya rasa euforia ini sedikit berlebihan," kata mantan penyerang andalan Manchester United itu. "Rayakan saja setelah kalian memenangkan final!"

Tak lama kemudian, Ian Wright, mantan pencetak gol andalan Arsenal, menanggapi kata-kata Rooney melalui X. ''Nikmati saja, para penggemar Arsenal. Polisi akan hadir dalam jumlah besar, tapi jangan sampai ditangkap! Nikmati saja. Sepak bola tentang momen-momen, dan ini adalah momen besar.''

Alan Shearer di Amazon Prime sangat memuji Arsenal. ''Mereka harus berjuang dan berebut setiap bola. Dan ketika ada peluang untuk unggul 1-0, Arsenal langsung memanfaatkannya. Tim ini telah memberikan segalanya dan itu cukup untuk mencapai Budapest.''

Theo Walcott, mantan pemain sayap klub asal London Utara itu, menyinggung kali terakhir Arsenal mencapai final Liga Champions. ''Saat itu, sebagian orang bahkan belum lahir. Bisakah Arsenal memenangkan final? Mungkin tim ini memang cukup bagus untuk melakukannya tahun ini.''