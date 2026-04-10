Slott membenarkan kegagalan tersebut: Liverpool tidak terbiasa meraih gelar Liga Premier setiap tahun

Pelatih Liverpool asal Belanda, Arne Slot, memberikan penjelasan mengenai penurunan performa The Reds di bawah kepemimpinannya pada musim ini.

Slot mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Inggris "Daily Mail": "Saya tidak tahu apa yang ditulis orang-orang, tapi saya rasa kita semua melihat hal yang sama."

Dia menambahkan: "Maksud saya, saya dan pemilik klub... Semua orang melihat apa yang terjadi di depan mata kita dan kita semua sepakat dengan apa yang kita lihat. Kita pasti sepakat mengenai apa yang kita lihat dan mengenai penyebabnya."

Dia melanjutkan: "Saya bisa menyebutkan semua alasan yang membuat musim ini sangat sulit, dan itulah mengapa kami sepakat. Semua orang bisa melihat alasannya, jadi mengapa saya harus selalu memberitahu mereka? Karena itu akan menjadi seperti memberikan alasan, dan tidak baik memberikan alasan."

Dia melanjutkan: "Hal itu begitu jelas dan nyata sehingga semua orang bisa melihatnya. Jika Anda tidak ingin melihatnya karena alasan tertentu, tidak masalah. Tapi itu sangat jelas, dan tidak sulit untuk melihat semua masalah yang kita hadapi."

Slot juga memuji Andy Robertson, yang akan hengkang di akhir musim, dengan menyebutnya sebagai pemain hebat dan orang yang luar biasa, namun ia menegaskan bahwa Liverpool tidak perlu merekrut pemain berpengalaman musim panas ini setelah kehilangan kapten Skotlandia dan Mohamed Salah.

Mengenai hal itu, Slott mengatakan: "Model kami sangat jelas. Ini tidak berarti kami tidak bisa membuat pengecualian dalam transfer, karena klub telah merekrut Wataru Endo dan mungkin Keiza juga sedikit lebih tua dari usia pemain yang biasanya kami rekrut."

Dia menambahkan: "Saya tidak berpikir bahwa jika klub ini sukses dengan cara yang kami ikuti, kami akan mengubah model ini sepenuhnya setelah musim yang tidak terlalu bagus. Terutama karena mereka (pemilik Liverpool) selama 16 tahun di sini, belum pernah memenangkan liga sebanyak 16 kali."

Dia menyimpulkan: "Ada musim-musim lain di mana hasilnya bertolak belakang dengan ekspektasi, tetapi mereka selalu mempertahankan model yang sama yang saya setujui, yang disetujui oleh Richard, dan kami semua sepakat dengannya."



