Slot tiba-tiba menjadi kandidat terkuat untuk merekrut pemain seharga 100 juta euro dari Liverpool

Liverpool telah secara tegas mengincar Yan Diomande, demikian dilaporkan The Athletic. Penyerang sayap berusia 19 tahun dari RB Leipzig ini dianggap sebagai salah satu target transfer utama klub asuhan Arne Slot, yang ingin memperkuat lini serang pada musim panas mendatang menyusul kepergian Mohamed Salah yang semakin dekat.

Diomande saat ini termasuk di antara penyerang muda paling diburu di Eropa. Menurut laporan dari Inggris, Liverpool telah menempatkan diri dalam posisi yang kuat untuk mendatangkan pemain asal Pantai Gading ini, meskipun persaingan diprediksi akan sangat ketat. Paris Saint-Germain juga terus memantau perkembangan seputar sang penyerang.

RB Leipzig lebih memilih agar Diomande tetap di Jerman untuk satu musim lagi. Klub Bundesliga ini memiliki kartu truf tambahan, mengingat tiket ke Liga Champions musim depan sudah aman. Namun, kepergiannya tidak dikesampingkan.

Jika ada klub yang mengajukan tawaran menarik, Leipzig terbuka untuk pembicaraan. Klub papan atas Jerman ini menargetkan biaya transfer lebih dari 100 juta euro untuk pemain sayap tersebut, yang kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2030.

Liverpool akan terlebih dahulu ingin mendapatkan kejelasan mengenai kelayakan kesepakatan pribadi dengan Diomande. Jika kedua belah pihak semakin mendekati kesepakatan, maka negosiasi antara kedua klub akan menyusul. Selain itu, situasi kompetitif Liverpool juga berperan, mengingat kualifikasi ke Liga Champions akan menjadi faktor penting dalam negosiasi.

Diomande mengalami terobosan besarnya di Jerman musim ini. Dalam 36 pertandingan resmi untuk Leipzig, ia mencetak 13 gol dan 10 assist. Dengan demikian, ia telah berkembang dalam waktu singkat menjadi salah satu penyerang muda paling menonjol di Bundesliga.

Pemain tim nasional Pantai Gading ini pindah dari Leganés ke Leipzig pada musim panas 2025. Awal bulan ini, ia menanggapi meningkatnya minat dari klub-klub papan atas Eropa. “Jika orang-orang mengatakan bahwa Anda bisa bergabung dengan Chelsea atau Real Madrid untuk melakukan pekerjaan ini, tentu saja hal itu membuat Anda senang dan memberi motivasi ekstra untuk tampil lebih baik lagi,” kata Diomande.