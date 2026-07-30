Manajemen klub Al Ahli Saudi mulai bergerak untuk memilih pelatih baru bagi tim, sebagai pengganti pelatih asal Jerman Matthias Jaissle, yang kini semakin dekat menangani Newcastle United, sementara pelatih asal Belanda Arne Slot muncul sebagai salah satu kandidat terkuat untuk memimpin sang juara Asia.

Menurut jaringan talkSPORT, Slot masuk dalam daftar kandidat untuk melatih Al Ahli, di tengah upaya klub untuk merekrut pelatih yang memiliki pengalaman besar di Eropa, sebagai persiapan menghadapi fase mendatang.

Jaissle telah mengajukan pengunduran diri, menurut laporan, dan mendekati kepindahan ke Newcastle, setelah Eddie Howe memutuskan meninggalkan posisinya menyusul 5 tahun yang dihabiskannya bersama "The Magpies", hal yang membuka pintu bagi Al Ahli untuk mencari pengganti pelatih asal Jerman tersebut.

Jaissle menangani Al Ahli pada tahun 2023 setelah kepergiannya dari klub Austria Red Bull Salzburg, dan mencatatkan hasil yang mengesankan selama periodenya bersama tim, di mana ia memimpin tim dalam 138 pertandingan, meraih 92 kemenangan di antaranya, serta menjuarai Liga Champions Elite Asia dalam dua kesempatan beruntun.

Slot Kembali ke Sorotan

Arne Slot menjadi salah satu nama paling menonjol yang berada di atas meja Al Ahli, setelah ia tersedia di bursa pelatih sejak kepergiannya dari Liverpool pada Mei lalu, menyusul lebih dari dua musim yang selama itu ia membawa tim menjuarai Liga Primer Inggris pada tahun 2025.

Meski menerima sejumlah tawaran dalam periode terakhir, di antaranya tawaran dari Fulham, pelatih asal Belanda itu lebih memilih untuk tidak kembali melatih, sebelum akhirnya klub London tersebut merekrut Alvaro Arbeloa.

Nama Slot juga sempat dikaitkan dengan kursi kepelatihan Milan sebelum klub Italia itu merekrut Ruben Amorim, di samping pencalonannya untuk memimpin timnas Belanda, namun ia masih belum memiliki klub hingga saat ini.

Vitor Pereira di Antara Pilihan

Ketertarikan Al Ahli tidak terbatas pada Slot, karena klub juga memasukkan pelatih asal Portugal Vitor Pereira ke dalam daftar kandidat, dengan memanfaatkan pengalamannya sebelumnya di Liga Saudi.

Menurut laporan tersebut, Al Ahli belum melakukan negosiasi resmi apa pun dengan Pereira hingga saat ini, tetapi ia tetap menjadi salah satu pilihan yang kuat.

Pelatih asal Portugal berusia 58 tahun ini memiliki pengalaman sebelumnya di Saudi bersama Al Shabab, dan ia juga pernah melatih Al Ahli pada tahun 2013, sebelum menangani Wolverhampton kemudian Nottingham Forest di Liga Inggris.

Pereira meninggalkan Nottingham Forest pada awal Juli ini, meski berhasil membawa tim bertahan di Liga Primer Inggris dan mencapai semifinal Liga Europa, sehingga ia tersedia untuk kembali melatih.

Al Ahli Bergerak Cepat

Di sisi lain, jurnalis Saudi Walid Saeed mengungkapkan bahwa manajemen Al Ahli telah benar-benar memulai negosiasi resmi dengan sejumlah pelatih untuk memilih pengganti Jaissle.

Ia menjelaskan bahwa daftar saat ini mencakup 5 pelatih, di antaranya seorang pelatih asal Jerman, sementara negosiasi masih terus berlanjut untuk menentukan sosok direktur teknik baru yang akan memimpin tim selama musim mendatang.