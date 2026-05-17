Slot menarik kesimpulan yang menyakitkan bagi Salah sebagai tanggapan atas serangan tajam sang penyerang

Dalam sebuah pernyataan yang mencolok di media sosial, Mohamed Salah menggunakan kata-kata yang sangat menyakitkan bagi manajer Arne Slot. Pelatih asal Belanda itu, yang menyaksikan timnya kalah 4-2 saat bertandang ke Aston Villa, kini telah menanggapi pernyataan yang ramai dibicarakan dari sang penyerang yang akan hengkang tersebut.

Salah menegaskan bahwa ia berpendapat Liverpool harus kembali ke gaya sepak bola yang selama bertahun-tahun membuat klub ini ditakuti. ''Saya ingin melihat Liverpool kembali menjadi tim yang agresif dan menyerang, yang ditakuti lawan-lawannya,'' kata pemain sayap tersebut. ''Liverpool seharusnya menjadi tim yang memenangkan trofi. Itulah sepak bola yang saya kenal dan itulah identitas yang harus kembali dan dipertahankan.''

Selain itu, Salah menyampaikan pesan yang jelas kepada Slot. ''Itu tidak bisa ditawar-tawar. Setiap orang yang menjadi bagian dari Liverpool harus menyesuaikan diri dengan itu.''

Kata-kata bintang Mesir itu kini juga telah sampai ke telinga Slot. "Saya pikir Mo adalah pemain yang fantastis dan orang yang hebat. Tapi terkadang ego Anda sedikit tersinggung ketika Anda tidak lagi sebaik dulu, yang bisa dimengerti," kata manajer Liverpool itu kepada media Inggris dengan nada sedikit sinis terhadap Salah.

"Musim depan, dengan mentalitas yang segar dan pemain baru, kita pada akhirnya akan melihat siapa yang benar dalam situasi ini," kata Slot, yang menerima banyak kritik karena hasil yang mengecewakan, sambil mengantisipasi apa yang akan terjadi setelah jeda musim panas.

Slot sebelumnya juga sempat berselisih dengan Salah pada awal musim ini, yang dalam sebuah wawancara mengungkapkan kemarahannya atas statusnya sebagai pemain cadangan. Pemain senior itu sempat dikeluarkan sementara dari skuad oleh Slot, yang kemudian memaafkan Salah setelah ia meminta maaf.

Salah (33) baru-baru ini mengumumkan kepergiannya dari Liverpool, setelah sembilan musim di Anfield. Selama periode itu, ia antara lain meraih dua kali gelar liga, Liga Champions, dan Piala FA.