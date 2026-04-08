Malam yang kelam bagi Liverpool, yang tak berdaya melawan Paris Saint-Germain (2-0) dan patut bersyukur karena tidak menderita kekalahan telak dalam leg pertama perempat final Liga Champions. Pertandingan ini terutama menjadi momen yang ingin segera dilupakan oleh Mohamed Salah.

Penyerang yang sedang menjalani minggu-minggu terakhirnya bersama Liverpool ini ditempatkan di bangku cadangan oleh manajer Arne Slot. Pelatih asal Belanda itu menerapkan taktik yang hati-hati, dengan formasi lima bek dan fokus untuk menghentikan PSG.

Itu tidak sepenuhnya berhasil, karena PSG tampil dominan dan pasti kecewa melihat papan skor menunjukkan 2-0 saat peluit akhir berbunyi. Liverpool masih memiliki peluang untuk mencapai semifinal, tetapi harus tampil jauh lebih baik pada Selasa depan.

Slot memutuskan untuk melakukan pergantian pemain secara massal di menit-menit akhir, saat tertinggal 2-0. Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Milos Kerkez, dan Dominik Szoboszlai ditarik keluar, digantikan oleh Cody Gakpo, Alexander Isak, Andy Robertson, dan Curtis Jones untuk sepuluh menit terakhir.

Jadi, tidak ada kesempatan masuk sebagai pengganti bagi Salah, yang menjadi sorotan utama setelah pergantian pemain yang dilakukan Slot. Awal musim ini, penyerang berusia 33 tahun itu secara terbuka mengeluh bahwa Slot beberapa kali mengabaikannya, yang memicu keributan besar di media Inggris. Setelah percakapan yang baik, Salah kembali diterima dengan baik.

Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, dan Ryan Gravenberch justru mendapat tempat di starting line-up tim tamu asal Inggris. Trio asal Belanda ini, sama seperti pemain Liverpool lainnya, mengalami kesulitan besar di Paris dan menyadari bahwa semifinal sudah jauh dari jangkauan.

Guus Hiddink, bagaimanapun, tidak berpendapat bahwa Slot perlu meminta maaf kepada Salah. “Mungkin kamu bisa mencobanya sekali lagi dengannya,” tambah Wim Kieft di studio Ziggo Sport. “Ini tidak didasarkan pada apa pun, tapi bisa jadi ini adalah kebangkitan. Tapi Salah sendiri juga tahu, di akhir kariernya. Kamu masih berusaha sekuat tenaga, karena itu soal harga diri. Dan kamu tidak terbiasa untuk dilewati."