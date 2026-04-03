Slot: Harapan saya tentang karier Salah bersama Liverpool tidak akan terwujud

Arne Slot, pelatih Liverpool, mengumumkan bahwa bintang Mesir Mohamed Salah siap untuk menghadapi Manchester City di perempat final Piala FA.

Selot mengatakan, dalam konferensi pers yang diadakan hari Jumat ini untuk membahas pertandingan yang dinantikan melawan Manchester City di Stadion Etihad: "Kepergian Salah di akhir musim? Dia siap untuk pertandingan Sabtu, dia berlatih bersama kami kemarin dan akan berlatih hari ini, serta tersedia untuk pertandingan besok. Saya pikir apa yang terjadi setelah pengumumannya adalah apa yang pantas dia dapatkan, karena rekan-rekannya dan semua orang di seluruh dunia ditanya tentang warisannya dan mereka mengatakan kata-kata yang seharusnya diucapkan."

Slot menambahkan: "Apa yang telah dilakukan Salah untuk klub ini selama bertahun-tahun, setiap tiga hari sekali, sungguh luar biasa, melalui gol-golnya, umpan-umpan penentu, pengaruhnya, dan gelar-gelar yang dimenangkannya."

Dia melanjutkan: "Saya melihat foto indah Salah di depan semua gelar yang dimenangkannya secara individu dan bersama tim, dan saya hanya bisa berharap dia bisa menambahkan dua gelar lagi ke dalamnya pada akhir musim."

Mengenai apakah pengumuman sang bintang Mesir untuk hengkang sekarang akan memberikan "dorongan" bagi klub di sisa musim ini, sang pelatih menjelaskan: "Bagi klub mungkin saja, tapi bagi Mo, saya rasa tidak masalah apakah dia akan pergi atau tetap di sini. Inilah yang ditunjukkan Salah selama delapan atau sembilan tahun ini, di mana dia selalu siap dan dalam kondisi terbaiknya. Hal ini tidak akan berubah secara positif hanya karena dia akan pergi, karena Mo selalu memberikan segalanya untuk klub ini selama dia berada di sini."

Dia menyimpulkan: "Saya berharap dia bisa memberikan lebih banyak, tapi itu tidak realistis, karena dia selalu memberikan segalanya, dan dia akan berusaha melakukannya hingga akhir musim. Jika kami memiliki Salah dalam performa terbaiknya seperti yang sudah kami kenal selama bertahun-tahun, itu akan menjadi bantuan besar bagi kami hingga akhir musim."



