Slot dan Glasner tidak masuk dalam daftar: 'Ini adalah nama-nama yang lebih realistis untuk Feyenoord'

Sinclair Bischop telah mencoret dua nama dari daftar Feyenoord dalam pencarian pengganti Robin van Persie. Jurnalis ESPN tersebut juga mengemukakan dua opsi yang konon masuk dalam daftar direktur teknis Dévy Rigaux.

''Betapa mereka di Rotterdam sangat ingin Arne Slot kembali. Baru saja dipecat dari Liverpool. Namun, orang-orang mungkin akan melupakan bahwa Slot pergi dari AZ dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Bahkan selama masa jabatannya di Feyenoord, ia sering membicarakannya,'' demikian Bischop membuka pembahasan mengenai siapa yang harus menjadi pelatih baru Feyenoord.

''Slot sangat tersinggung dengan cara dia diperlakukan,'' ingatkan pengamat Feyenoord itu lagi. ''Dia sudah berhubungan dengan Feyenoord dan langsung dipecat oleh Robert Eenhoorn, yang ironisnya kini menjadi direktur umum baru di sini. Sebenarnya hal yang sama berlaku untuk Pascal Jansen. Dia juga dipecat dari AZ.''

Menurut Bischop, mendatangkan Oliver Glasner akan menjadi “urusan yang sulit”. “Mungkin Feyenoord akan mencoba menjalin kontak. Namun, Glasner sedang berada di puncak kariernya. Dia sudah memenangkan Liga Europa bersama Eintracht Frankfurt. Dan baru-baru ini bersama Crystal Palace memenangkan Conference League, FA Cup, dan Community Shield. Dan dia bekerja di Premier League, di mana gajinya sangat tinggi.”

''Mengapa dia harus pergi ke Belanda untuk bermain di level Cambuur atau ADO Den Haag?'' tanya Bischop dengan lantang. ''Konon banyak tawaran menarik menantinya. AC Milan ingin merekrutnya. Klub yang sedang merosot di Italia, tapi tentu saja tetap klub besar.''

Menurut Bischop, Rigaux terutama melihat-lihat di lingkaran sepak bola Belgia. ''Nama Wouter Vrancken, yang tampil bagus di Sint-Truiden, disebut-sebut. Pocognoli tampil bagus di Union Sint-Gillis, di mana dia menjadi juara. Itu nama-nama yang lebih realistis.''

''Yang terbaik bagi Feyenoord adalah mendatangkan pelatih yang bebas transfer, yang juga memiliki hubungan baik dengan Rigaux. Ada dua nama yang pernah bekerja sama dengannya: Alfred Schreuder dan Philippe Clement. Itu nama-nama yang lebih realistis,'' demikian kesimpulan pengamat Feyenoord tersebut.

Schreuder akan berangkat ke Piala Dunia sebagai asisten pelatih timnas Jerman dan memiliki kontrak hingga 31 Juli di sana. Clement, di sisi lain, tidak bisa direkrut secara gratis, karena pelatih asal Belgia itu masih terikat kontrak dengan Norwich City selama tiga musim lagi.