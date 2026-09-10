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Champions League
team-logoSlavia Praha
Fortuna Arena
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Slavia Praha vs Lens: Siaran Liga Champions di seluruh dunia dan cara menontonnya dari mana saja di dunia dengan VPN

Slavia Praha vs Lens
Slavia Praha
Lens
Champions League

Ingin mengakses layanan streaming langganan Anda seperti biasa dengan keamanan lebih baik, atau dari belahan dunia lain tempat Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis? Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

Cara menonton Slavia Prague vs Lens dengan VPN

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VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda bisa melewati pembatasan pemadaman siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan nanti dalam artikel ini, atau Anda juga bisa melihat panduan kami untuk VPN terbaik untuk streaming olahraga.

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Champions League - Pekan 1
Fortuna Arena

Pertandingan hari ini antara Slavia Prague dan Lens akan dimulai pada 10 September 2026 pukul 20.00.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Slavia Prague vs Lens hari ini

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  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda masih menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau muat ulang browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi pemegang hak siar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton di ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi olahraga langsung paling pas disaksikan di layar besar. Berikut cara agar VPN berfungsi di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi pada TV, masuk, dan hubungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya ada di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast streaming dari ponsel atau laptop yang sudah terhubung ke VPN ke TV Anda.

Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Slavia Praha vs Lens

3-4-2-1
Slavia Praha crest
Slavia Praha
SLP
Formasi
Lens crest
Lens
RCL
3-4-2-1
J. MarkovicJ. MarkovicT. VlcekT. VlcekS. ChaloupekS. ChaloupekM. KonecnyM. KonecnyM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakS. IsifeS. IsifeD. JurasekD. JurasekD. SturmD. SturmE. AyaosiE. AyaosiT. ChoryT. ChoryR. RisserR. Risserteam-logoP. Ganiouteam-logoK. Antonioteam-logoS. SagnanA. HaidaraA. HaidaraR. AguilarR. Aguilarteam-logoF. Ivanovicteam-logoM. Skorasteam-logoM. CuisanceF. ThauvinF. ThauvinO. EdouardO. Edouard
Lens crest
Lens
RCL
3-4-2-1
Slavia Praha

Susunan Pemain Utama

Lens

Manajer

  • J. Trpisovsky
  • D. Toppmoeller

Jindrich Trpisovsky menyusun proyeksi XI Slavia Prague yang mencakup Jakub Markovic di bawah mistar, dengan lini belakang Tomas Vlcek, Stepan Chaloupek, Mikulas Konecny, dan Michal Sadilek. Lini tengah dan serangan diisi Wiktor Nowak, Samuel Isife, David Jurasek, Danijel Sturm, Emmanuel Ayaosi, dan Tomas Chory. Saat ini tidak ada cedera atau skorsing yang dilaporkan untuk tim tuan rumah.

Untuk Lens, proyeksi susunan pemain Dino Toppmoeller mencakup Robin Risser di bawah mistar, dengan Pierre Ganiou, Jean-Clair Todibo, Kyllian Antonio, dan Andrija Bulatovic di lini pertahanan. Ruben Aguilar, Franjo Ivanovic, Michal Skoras, Michael Cuisance, Florian Thauvin, dan Odsonne Edouard tercantum bermain lebih ke depan. Lens juga melaporkan tidak ada cedera atau skorsing saat ini, meski pembaruan lebih lanjut dapat ditambahkan mendekati kick-off.

Performa

SLP

SLP - Performa

PAR
M2-1
LIB
S1-1
BOH
S2-2
SPP
M0-3
BRN
M4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
RCL

RCL - Performa

SUN
K0-2
PSG
M1-0
AJA
M5-2
STR
K2-1
FCL
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Slavia Prague mencatatkan tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Liga Pertama Ceko, mencetak 10 gol dan kebobolan empat kali. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 4-0 atas FC Zbrojovka Brno pada 5 September, dan mereka juga meraih kemenangan 3-0 di markas Sparta Prague pada 30 Agustus. Tim ini bermain imbang 2-2 melawan Bohemians 1905 dan 1-1 melawan Slovan Liberec dalam dua pertandingan sebelumnya. Slavia tidak terkalahkan dalam rangkaian lima laga ini.

Lens mencatat satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, mencetak tujuh gol dan kebobolan enam kali. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Lorient di Ligue 1 pada 5 September, setelah kalah 2-1 dari Strasbourg pada pekan sebelumnya. Hasil paling menonjol mereka dalam periode ini adalah kemenangan 5-2 atas Auxerre pada 22 Agustus. Lens menelan kekalahan dalam dua pertandingan terakhir mereka menjelang laga ini.

Rekor pertemuan

Tidak ada data pertemuan yang tersedia untuk Slavia Prague dan Lens dalam perjumpaan terkini. Konteks historis lebih lanjut akan ditambahkan ketika data tersedia.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
3
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
12
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
13
PSVPSVPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
26
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
26
LilleLilleLIL
100123-10
K
28
InterInterINT
100112-10
K
28
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
30
LASKLASKLAS
100101-10
K
30
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
32
VikingVikingVIK
100113-20
K
34
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
Lolos ke 16 besar

Slavia Prague dan Lens sama-sama saat ini menempati posisi ketujuh di klasemen Liga Champions menjelang pertandingan ini.

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