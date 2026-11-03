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Champions League
team-logoSlavia Praha
Fortuna Arena
team-logoArsenal
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Slavia Praha vs. Arsenal FC hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan secara langsung di TV dan live streaming?

Slavia Praha vs Arsenal
Slavia Praha
Arsenal
Champions League

Slavia Praha menghadapi Arsenal di Liga Champions. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan melalui live streaming hari ini?

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Liga Champions UEFA di televisi

Sl. Praha vs. FC Arsenal: Waktu sepak mula

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Champions League - Pekan 4
Fortuna Arena

Pertandingan antara Sl. Praha dan FC Arsenal dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

Sl. Praha vs. FC Arsenal hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung di TV dan layanan streaming?

Pertandingan Liga Champions antara Slavia Praha dan FC Arsenal disiarkan langsung di DAZN.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Sl. Praha dan FC Arsenal?

Slavia Praha datang ke pertandingan ini dengan catatan beragam: Dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, tim ini meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Terakhir, mereka menang telak 5-0 atas FK Jablonec di liga Ceko. Sebelumnya, Slavia mengalahkan Brno 4-0 di ajang piala, sementara di Liga Champions mereka mencatatkan hasil imbang 2-2 melawan Fenerbahçe.

FC Arsenal mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. The Gunners terakhir menang 1-0 di markas FC Liverpool dalam laga Liga Primer. Sebelumnya, mereka menang 2-0 atas Everton dan 1-0 di markas Nottingham Forest. Arsenal mencetak total enam gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut.

SLP

SLP - Performa

HRA
S0-0
FB
S2-2
BOL
S1-1
BRN
M4-0
JAB
M0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ARS

ARS - Performa

NFO
M0-1
FCB
S2-2
EVE
M2-0
FLE
K1-1
LIV
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Sl. Praha vs. FC Arsenal: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Slavia Praha vs Arsenal

3-4-2-1
Slavia Praha crest
Slavia Praha
SLP
Formasi
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
N. DomchakN. DomchakD. ZimaD. ZimaT. HolesT. HolesS. ChaloupekS. ChaloupekM. SuleimanM. SuleimanT. VlcekT. VlcekE. AyaosiE. AyaosiD. MosesD. MosesM. SadilekM. SadilekO. KubiakO. KubiakW. NowakW. NowakD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielR. CalafioriR. CalafioriM. OedegaardM. OedegaardN. MaduekeN. MaduekeD. RiceD. RiceB. GuimaraesB. GuimaraesC. TzolisC. TzolisK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
3-4-2-1
Slavia Praha

Susunan Pemain Utama

Arsenal

Manajer

  • J. Trpisovsky
  • M. Arteta

Sl. Praha vs. FC Arsenal: Performa

SLP

SLP - Performa

HRA
S0-0
FB
S2-2
BOL
S1-1
BRN
M4-0
JAB
M0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ARS

ARS - Performa

NFO
M0-1
FCB
S2-2
EVE
M2-0
FLE
K1-1
LIV
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Sl. Praha vs. FC Arsenal: Rekor pertemuan

Head to Head

Slavia PrahaSeriArsenal
0
2
3
Champions League
Slavia Praha badge
Slavia Praha
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FT
Europa League
Slavia Praha badge
Slavia Praha
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FT
Europa League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Slavia Praha badge
Slavia Praha
SLP
1
FT
Champions League
Slavia Praha badge
Slavia Praha
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FT
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
7
Slavia Praha badge
Slavia Praha
SLP
0
FT
1Gol yang Dicetak15
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Sl. Praha vs. FC Arsenal: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
M
M
M
M
2
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
M
K
M
M
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
K
M
M
M
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
M
K
M
M
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
8
Bayern MunichBayern MunichFCB
4220125+78
M
S
S
M
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
K
S
M
M
11
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
13
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
14
InterInterINT
420286+26
M
M
K
K
15
LASKLASKLAS
4202109+16
M
M
K
K
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
M
K
K
M
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
M
M
K
K
19
RomaRomaROM
4112108+24
K
M
K
S
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
K
K
M
S
21
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
22
Atletico MadridAtletico MadridATM
411245-14
K
S
M
K
23
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
S
K
M
K
24
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
27
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
27
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
K
K
M
K
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
K
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
LilleLilleLIL
4013410-61
S
K
K
K
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
K
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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