Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan lebih aman, atau dari wilayah lain di dunia tempat Anda mungkin menghadapi pemblokiran geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) sangat berguna.

Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi saluran olahraga yang memiliki hak siar.

Buka situs web atau aplikasi streaming resmi saluran olahraga yang memiliki hak siar. Daftar & temukan tayangan streaming. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Liga Champions UEFA di televisi

Sl. Praha vs. FC Arsenal: Waktu sepak mula

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 15.00 Fortuna Arena

Pertandingan antara Sl. Praha dan FC Arsenal dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

Sl. Praha vs. FC Arsenal hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung di TV dan layanan streaming?

Pertandingan Liga Champions antara Slavia Praha dan FC Arsenal disiarkan langsung di DAZN.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Sl. Praha dan FC Arsenal?

Slavia Praha datang ke pertandingan ini dengan catatan beragam: Dalam lima pertandingan kompetitif terakhir, tim ini meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Terakhir, mereka menang telak 5-0 atas FK Jablonec di liga Ceko. Sebelumnya, Slavia mengalahkan Brno 4-0 di ajang piala, sementara di Liga Champions mereka mencatatkan hasil imbang 2-2 melawan Fenerbahçe.

FC Arsenal mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. The Gunners terakhir menang 1-0 di markas FC Liverpool dalam laga Liga Primer. Sebelumnya, mereka menang 2-0 atas Everton dan 1-0 di markas Nottingham Forest. Arsenal mencetak total enam gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut.

Sl. Praha vs. FC Arsenal: Susunan pemain

Sl. Praha vs. FC Arsenal: Performa

Sl. Praha vs. FC Arsenal: Rekor pertemuan

Sl. Praha vs. FC Arsenal: Klasemen