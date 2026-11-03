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Champions League
team-logoSlavia Praha
Fortuna Arena
team-logoArsenal
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Slavia Praha vs Arsenal FC hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan secara langsung di TV dan live streaming?

Slavia Praha vs Arsenal
Slavia Praha
Arsenal
Champions League

Sl. Praha menghadapi FC Arsenal di Liga Champions. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan itu secara langsung di televisi dan melalui live streaming hari ini?

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Sl. Praha vs. FC Arsenal: Waktu kick-off

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Champions League - Pekan 4
Fortuna Arena

Pertandingan antara Sl. Praha dan FC Arsenal dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

Sl. Praha vs. FC Arsenal live hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara Slavia Praha dan FC Arsenal disiarkan langsung di DAZN.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Sl. Praha dan FC Arsenal?

Slavia Praha datang ke pertandingan ini dengan catatan beragam: dari lima laga kompetitif terakhir, tim ini meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Terakhir, Slavia menang telak 5-0 atas FK Jablonec di liga Ceko. Sebelumnya, Slavia mengalahkan Brno 4-0 di ajang piala, sementara di Liga Champions mereka mencatat hasil imbang 2-2 melawan Fenerbahçe.

FC Arsenal mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. The Gunners terakhir menang 1-0 di markas FC Liverpool dalam ajang Liga Primer. Sebelumnya, Arsenal menang 2-0 atas Everton dan 1-0 di markas Nottingham Forest. Dalam lima pertandingan tersebut, Arsenal mencetak total enam gol dan kebobolan tiga gol.

SLP

SLP - Performa

HRA
S0-0
FB
S2-2
BOL
S1-1
BRN
M4-0
JAB
M0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ARS

ARS - Performa

NFO
M0-1
FCB
S2-2
EVE
M2-0
FLE
K1-1
LIV
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Sl. Praha vs. FC Arsenal: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Slavia Praha vs Arsenal

3-4-2-1
Slavia Praha crest
Slavia Praha
SLP
Formasi
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
N. DomchakN. DomchakD. ZimaD. ZimaT. HolesT. HolesS. ChaloupekS. ChaloupekM. SuleimanM. SuleimanT. VlcekT. VlcekE. AyaosiE. AyaosiD. MosesD. MosesM. SadilekM. SadilekO. KubiakO. KubiakW. NowakW. NowakD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielR. CalafioriR. CalafioriM. OedegaardM. OedegaardN. MaduekeN. MaduekeD. RiceD. RiceB. GuimaraesB. GuimaraesC. TzolisC. TzolisK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
3-4-2-1
Slavia Praha

Susunan Pemain Utama

Arsenal

Manajer

  • J. Trpisovsky
  • M. Arteta

Sl. Praha vs. FC Arsenal: Performa

SLP

SLP - Performa

HRA
S0-0
FB
S2-2
BOL
S1-1
BRN
M4-0
JAB
M0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ARS

ARS - Performa

NFO
M0-1
FCB
S2-2
EVE
M2-0
FLE
K1-1
LIV
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Sl. Praha vs. FC Arsenal: Rekor pertemuan

Head to Head

Slavia PrahaSeriArsenal
0
2
3
Champions League
Slavia Praha badge
Slavia Praha
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FT
Europa League
Slavia Praha badge
Slavia Praha
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FT
Europa League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Slavia Praha badge
Slavia Praha
SLP
1
FT
Champions League
Slavia Praha badge
Slavia Praha
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FT
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
7
Slavia Praha badge
Slavia Praha
SLP
0
FT
1Gol yang Dicetak15
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Sl. Praha vs. FC Arsenal: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
M
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
K
M
M
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
4301126+69
M
K
M
M
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
M
K
M
M
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
8
RomaRomaROM
4211105+57
M
M
K
S
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
K
S
M
M
11
Bayern MunichBayern MunichFCB
4130105+56
S
S
S
M
12
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
14
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
15
InterInterINT
420276+16
M
M
K
K
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
17
LASKLASKLAS
42029906
M
M
K
K
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
M
M
K
K
19
Atletico MadridAtletico MadridATM
412143+15
S
S
M
K
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
K
K
M
S
21
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
S
K
M
K
23
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
K
K
K
M
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
VillarrealVillarrealVIL
4103812-43
K
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103410-63
K
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
LilleLilleLIL
4013410-61
S
K
K
K
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004116-150
K
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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