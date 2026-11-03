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Sl. Praha vs. FC Arsenal: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 15.00 Fortuna Arena

Pertandingan antara Sl. Praha dan FC Arsenal dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

Sl. Praha vs. FC Arsenal live hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara Slavia Praha dan FC Arsenal disiarkan langsung di DAZN.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Sl. Praha dan FC Arsenal?

Slavia Praha datang ke pertandingan ini dengan catatan beragam: dari lima laga kompetitif terakhir, tim ini meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Terakhir, Slavia menang telak 5-0 atas FK Jablonec di liga Ceko. Sebelumnya, Slavia mengalahkan Brno 4-0 di ajang piala, sementara di Liga Champions mereka mencatat hasil imbang 2-2 melawan Fenerbahçe.

FC Arsenal mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. The Gunners terakhir menang 1-0 di markas FC Liverpool dalam ajang Liga Primer. Sebelumnya, Arsenal menang 2-0 atas Everton dan 1-0 di markas Nottingham Forest. Dalam lima pertandingan tersebut, Arsenal mencetak total enam gol dan kebobolan tiga gol.

Sl. Praha vs. FC Arsenal: Susunan pemain

Sl. Praha vs. FC Arsenal: Performa

Sl. Praha vs. FC Arsenal: Rekor pertemuan

Sl. Praha vs. FC Arsenal: Klasemen