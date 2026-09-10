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Champions League
team-logoSlavia Praha
Fortuna Arena
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Slavia Prague vs Lens: Siaran Liga Champions di seluruh dunia dan cara menonton dari mana saja di dunia dengan VPN

Slavia Praha vs Lens
Slavia Praha
Lens
Champions League

Ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dengan keamanan yang lebih baik, atau dari belahan dunia lain tempat Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis? Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

Cara menonton Slavia Prague vs Lens dengan VPN

VPN GuideGemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda bisa melewati pembatasan blackout dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan nanti dalam artikel ini, atau Anda juga bisa melihat panduan kami untuk VPN terbaik guna streaming olahraga.

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Champions League - Pekan 1
Fortuna Arena

Pertandingan hari ini antara Slavia Prague dan Lens akan dimulai pada pukul 20.00.

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Slavia Prague vs Lens hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN
  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda masih menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau muat ulang browser untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Buka situs web dan aplikasi pemegang hak siar Anda lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton di ponsel atau laptop tidak masalah, tetapi olahraga langsung paling pas ditonton di layar besar. Berikut cara agar VPN berfungsi di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Kebanyakan TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi pada TV, masuk, dan hubungkan seperti saat Anda melakukannya di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Solusi paling mudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya ada di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast siaran dari ponsel atau laptop yang sudah terhubung ke VPN ke TV Anda.

Susunan Pemain Slavia Praha vs Lens

4-2-3-1
Slavia Praha crest
Slavia Praha
SLP
Formasi
Lens crest
Lens
RCL
3-4-3
J. MarkovicJ. MarkovicD. ZimaD. ZimaS. IsifeS. IsifeS. ChaloupekS. ChaloupekT. VlcekT. VlcekM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakE. AyaosiE. AyaosiD. SturmD. SturmO. KubiakO. KubiakM. ChytilM. ChytilR. RisserR. Risserteam-logoS. Sagnanteam-logoK. Antonioteam-logoP. Ganiouteam-logoA. Bulatovicteam-logoM. SkorasA. HaidaraA. Haidarateam-logoM. Udolteam-logoF. Ivanovicteam-logoA. SimaF. ThauvinF. Thauvin
Lens crest
Lens
RCL
4-2-3-1
Slavia Praha

Susunan Pemain Utama

Lens

Pemain Pengganti

Manajer

  • J. Trpisovsky
  • D. Toppmoeller
Slavia Praha

Cedera dan Larangan Bermain

Lens

Performa

SLP

SLP - Performa

PAR
M2-1
LIB
S1-1
BOH
S2-2
SPP
M0-3
BRN
M4-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
RCL

RCL - Performa

SUN
K0-2
PSG
M1-0
AJA
M5-2
STR
K2-1
FCL
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Slavia Prague mencatat tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Czech First League, dengan mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 4-0 atas FC Zbrojovka Brno pada 5 September, dan mereka juga meraih kemenangan 3-0 di markas Sparta Prague pada 30 Agustus. Tim itu bermain imbang 2-2 melawan Bohemians 1905 dan 1-1 melawan Slovan Liberec dalam dua pertandingan sebelumnya. Slavia tidak kalah dalam rangkaian lima pertandingan ini.

Lens mencatat satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan enam. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Lorient di Ligue 1 pada 5 September, setelah kalah 2-1 dari Strasbourg pada pekan sebelumnya. Hasil paling menonjol mereka dalam periode ini adalah kemenangan 5-2 atas Auxerre pada 22 Agustus. Lens kalah dalam dua pertandingan terakhir mereka menjelang laga ini.

Rekor head-to-head

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk Slavia Prague dan Lens dalam pertemuan terbaru. Konteks historis lebih lanjut akan ditambahkan ketika data tersedia.

Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
3
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
7
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
10
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
12
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
13
RomaRomaROM
10101101
S
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
15
PSVPSVPSV
10101101
S
16
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
17
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
00000000
18
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
19
LensLensRCL
00000000
20
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
21
ComoComoCOM
00000000
22
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
24
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
26
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
27
LilleLilleLIL
100123-10
K
28
InterInterINT
100112-10
K
29
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
30
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
31
LASKLASKLAS
100101-10
K
32
VikingVikingVIK
100113-20
K
33
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
34
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
Lolos ke 16 besar

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