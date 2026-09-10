Cara menonton Slavia Prague vs Lens dengan VPN

Gemini

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda bisa melewati pembatasan blackout dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan nanti dalam artikel ini, atau Anda juga bisa melihat panduan kami untuk VPN terbaik guna streaming olahraga.

Champions League - Pekan 1 10 Sep 2026 - 15.00 Fortuna Arena

Pertandingan hari ini antara Slavia Prague dan Lens akan dimulai pada pukul 20.00.

Panduan langkah demi langkah VPN untuk menonton Slavia Prague vs Lens hari ini

NordVPN

Unduh & Instal : Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server : Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda masih menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie Anda atau muat ulang browser untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Buka situs web dan aplikasi pemegang hak siar Anda lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di layar besar

Menonton di ponsel atau laptop tidak masalah, tetapi olahraga langsung paling pas ditonton di layar besar. Berikut cara agar VPN berfungsi di TV Anda:

Smart TV & Fire Stick: Kebanyakan TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast with Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi pada TV, masuk, dan hubungkan seperti saat Anda melakukannya di ponsel.

Apple TV, Roku & Konsol : Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN secara langsung. Solusi paling mudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya ada di pengaturan akun VPN Anda) atau Mirror/Cast siaran dari ponsel atau laptop yang sudah terhubung ke VPN ke TV Anda.

Performa

Slavia Prague mencatat tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Czech First League, dengan mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 4-0 atas FC Zbrojovka Brno pada 5 September, dan mereka juga meraih kemenangan 3-0 di markas Sparta Prague pada 30 Agustus. Tim itu bermain imbang 2-2 melawan Bohemians 1905 dan 1-1 melawan Slovan Liberec dalam dua pertandingan sebelumnya. Slavia tidak kalah dalam rangkaian lima pertandingan ini.

Lens mencatat satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan enam. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Lorient di Ligue 1 pada 5 September, setelah kalah 2-1 dari Strasbourg pada pekan sebelumnya. Hasil paling menonjol mereka dalam periode ini adalah kemenangan 5-2 atas Auxerre pada 22 Agustus. Lens kalah dalam dua pertandingan terakhir mereka menjelang laga ini.

Rekor head-to-head

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk Slavia Prague dan Lens dalam pertemuan terbaru. Konteks historis lebih lanjut akan ditambahkan ketika data tersedia.