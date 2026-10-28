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Fleetwood Town menciptakan malam yang tak terlupakan dengan menyingkirkan juara Liga Primer Inggris, Arsenal, dari Carabao Cup lewat kemenangan mengejutkan dalam adu penalti. Namun, pencapaian bersejarah klub League Two itu sempat tertutupi oleh salah ucap penuh umpatan yang mengundang tawa saat perayaan selepas pertandingan.

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Fleetwood tumbangkan tim raksasa di Carabao Cup

Klub League Two itu mencatat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Liga Inggris setelah menahan Arsenal imbang 1-1 pada waktu normal. Pertandingan akhirnya berlanjut ke adu penalti, dan Fleetwood menunjukkan ketenangan luar biasa dengan menuntaskan kelima tendangannya.

Kiper Jay Lynch menjadi pahlawan setelah menggagalkan tendangan Bruno Guimaraes dari jarak 11 meter, membuka jalan bagi Conor Haughey untuk menghujamkan penalti penentu. Namun, penampilan Haughey di televisi beberapa saat kemudian, saat adrenalinnya masih terpacu, justru menjadi sorotan utama.

Selebrasi Haughey diwarnai umpatan

Berdiri di tepi lapangan bersama Lynch, Haughey ditanya oleh reporter Sky Sports, Juliette Ferrington, tentang apa yang ada di pikirannya sebelum mengambil penalti kemenangan. Larut dalam emosi, bek itu tanpa sengaja mengumpat dalam siaran langsung.

"Entahlah. Pilih sasaran, tendang ke pojok atas, lalu lari sekencang-kencangnya, anj***," kata Haughey. "Ini benar-benar gila. Saya sangat bangga kepada teman-teman. Ini menunjukkan betapa bagusnya tim ini."

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Umpatan itu membuat Ferrington langsung meminta maaf. Ia kembali harus meminta maaf saat wawancara berakhir dengan tatapan canggung dari Haughey. Setelah siaran beralih dari lapangan ke studio, dua permintaan maaf lagi disampaikan, membuat sebagian penonton bingung dengan respons yang berulang itu.

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Fleetwood bertahan dari gempuran Arsenal

Di luar insiden siaran itu, kemenangan tersebut merupakan pencapaian besar bagi Fleetwood. Lynch, yang melakukan sejumlah penyelamatan penting sepanjang 90 menit, menjelaskan bagaimana timnya memanfaatkan cuaca buruk untuk meredam juara bertahan Liga Primer Inggris itu.

"Suara saya habis karena mengatur pertahanan," jelas sang kiper. "Seluruh tim tampil luar biasa sepanjang pertandingan. Bisa mengalahkan juara Inggris, semua pujian untuk teman-teman ini. Ini malam yang khas di Fleetwood. Kami memperkirakan akan ada badai, kami tahu kondisinya akan buruk, jadi kami pikir itu mungkin menguntungkan kami."

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Lynch juga mengungkapkan bahwa skuadnya terinspirasi oleh kejutan-kejutan dalam kompetisi piala domestik belakangan ini. "Kami mendapat semangat dari keberhasilan Grimsby mengalahkan Man Utd tahun lalu," tambahnya. "Kami sempat membandingkannya. Ini luar biasa bagi klub dan kota ini. Sejujurnya, ini sangat berarti bagi semua orang."

Menanti babak berikutnya

Fleetwood kini akan menantikan undian Carabao Cup untuk mengetahui lawan berikutnya. Setelah menyingkirkan juara bertahan Inggris dan melewati adu penalti yang menguras tenaga, kepercayaan diri di klub itu akan melambung tinggi saat mereka berupaya melanjutkan kiprah bersejarahnya di kompetisi ini.