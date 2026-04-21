Sky Sports memiliki berita terbaru mengenai masa depan Arne Slot di Liverpool

Arne Slot akan tetap menjadi manajer Liverpool pada musim depan, demikian dilaporkan Sky Sports pada Selasa. Klub menganggap kualifikasi Liga Champions yang akan datang sebagai alasan yang cukup untuk mempertahankannya.

Liverpool berhasil memenangkan Derby Merseyside pada menit-menit akhir Minggu lalu. Virgil van Dijk mencetak gol melalui sundulan pada detik terakhir, sehingga klub tersebut menang dengan skor 2-1.

Karena Chelsea kalah 0-1 dari Manchester United pada Sabtu malam, Liverpool kini unggul tujuh poin atas The Blues, yang berada di peringkat keenam.

Mengingat lima besar klasemen Premier League akan mendapatkan tiket ke Liga Champions, Slot diperbolehkan tetap bertahan menurut Sky Sports.

“Ini ternyata musim yang mengecewakan, tapi juga musim transisi. Banyak hal yang terjadi, banyak perubahan dalam skuad. Kualifikasi ke Liga Champions adalah target minimal, dan itu telah tercapai,” kata stasiun olahraga tersebut.