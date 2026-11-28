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Insiden yang sangat tidak biasa terjadi di Polandia. Seorang penonton mengendarai skuter listrik ke lapangan saat Stal Stalowa Wola menghadapi tim kedua Legia Warsawa dalam laga divisi tiga.

Insiden itu terjadi pada Jumat malam, pada masa tambahan waktu ketika tim tuan rumah unggul 3:2. Tayangan televisi memperlihatkan seorang pria yang tampaknya melaju tanpa hambatan di atas rumput dengan skuter listrik. Pertandingan harus dihentikan sementara petugas keamanan berusaha menangkap pria tersebut.

"Kami sedang menyaksikan pemandangan yang sangat tidak biasa di lapangan di Stalowa Wola. Saya bertanya-tanya bagaimana ini harus dimaknai. Menurut saya, ini adalah aksi seorang suporter memasuki lapangan dengan cara yang belum pernah saya lihat sebelumnya, yakni dengan skuter listrik. Hal seperti ini tampaknya belum pernah terjadi sebelumnya," kata Adam Delimat di PZPN+, yang juga sangat terkejut.

Untungnya, pertandingan dapat dilanjutkan setelah pihak berwenang mengusir penyusup itu dari lapangan. Belum jelas apakah penonton tersebut kemudian ditangkap. Tayangan televisi tidak memperlihatkan bagaimana pria itu meninggalkan lapangan. Pada saat itu, belum ada informasi lebih lanjut mengenai kemungkinan konsekuensi bagi penyusup tersebut.

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Pertandingan berakhir dengan kemenangan 3:2 bagi Stal Stalowa Wola. Legia masih unggul 2:0 saat jeda, tetapi gol-gol Maciej Sliwa, Jakub Jelen, dan Maksymilian Hebel membalikkan keadaan untuk tuan rumah.