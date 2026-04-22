Skuad PSV tengah menjalani tur juara menjelang laga tandang melawan Ajax

Skuad PSV akan terbang ke lokasi yang cerah setelah pertandingan kandang melawan PEC Zwolle untuk merayakan gelar juara liga ke-27. Hal itu diungkapkan pelatih Peter Bosz pada Rabu dalam konferensi pers klub asal Eindhoven tersebut.

Dalam ajang VriendenLoterij Eredivisie, PSV akan bertanding melawan PEC pada Kamis malam. Pukul 21.00, tim dari Zwolle akan bertandang ke Stadion Philips.

Selanjutnya, skuad PSV akan bertolak ke luar negeri. Sebenarnya ini adalah hari libur, tetapi para pemain telah menyatakan keinginan mereka untuk pergi bersama-sama.

Bosz sendiri juga ikut serta. Menurut pelatih sukses ini, akhir pekan mendatang dipilih karena jaraknya cukup jauh dari putaran pertandingan berikutnya, di mana laga tandang melawan Ajax sudah dijadwalkan.

“Setelah itu, kami akan menjalani minggu latihan seperti biasa. Itu sama seperti biasanya, jadi tidak akan menimbulkan masalah dalam persiapan untuk pertandingan berikutnya,” kata Bosz.

Ajax dan PSV akan bertanding pada Sabtu, 2 Mei di Johan Cruijff ArenA. Bagi tim asal Amsterdam, ini adalah pertandingan krusial dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa.

Selain berita tentang perjalanan perayaan juara, Bosz juga mengumumkan seorang debutan. Kiper Nick Olij akan tampil untuk pertama kalinya di bawah mistar gawang dalam pertandingan resmi PSV pada Kamis.