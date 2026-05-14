Skuad Prancis untuk Piala Dunia telah diumumkan: Pemain Real Madrid secara mengejutkan tidak dipanggil

Didier Deschamps telah mengumumkan skuad Prancis untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang mencolok absennya adalah gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga.

Camavinga musim ini tidak selalu mendapat tempat di starting line-up klubnya. Dari 41 pertandingan resmi yang ia mainkan musim ini, ia 22 kali menjadi starter. Sejauh ini, Camavinga telah mencetak dua gol dan satu assist musim ini.

Untuk Prancis, pemain kidal berusia 23 tahun ini telah tampil dalam 29 pertandingan internasional. Pada periode pertandingan internasional terakhir, akhir Maret, ia masih ikut serta: ia bahkan masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Kolombia (kemenangan 3-1). Namun, Deschamps memutuskan untuk tidak membawanya.

Nama terkenal lainnya yang absen adalah Randal Kolo Muani, yang telah 32 kali membela timnas. Penyerang Tottenham Hotspur ini juga masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Kolombia pada akhir Maret, namun tidak akan ikut serta pada musim panas mendatang.

Nama-nama menonjol yang terpilih adalah Jean-Philippe Mateta, Robin Risser, dan Maxence Lacroix. Yang pertama melakukan debut internasionalnya pada Oktober tahun lalu di usia 28 tahun dan sejauh ini telah bermain dalam tiga pertandingan untuk Prancis.

Risser, kiper berusia 21 tahun dari RC Lens, belum pernah dipanggil untuk membela Prancis sebelumnya. Bek Crystal Palace, Lacroix (26), baru melakukan debutnya pada akhir Maret dan kini masuk dalam skuad Prancis untuk kedua kalinya.

Bagi Prancis, Piala Dunia akan dimulai pada 16 Juni, melawan Senegal. Selanjutnya, Prancis juga akan menghadapi Irak (22 Juni) dan Norwegia (26 Juni) di fase grup.