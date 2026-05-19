Skuad Portugal: Piala Dunia keenam bagi Cristiano Ronaldo; Roberto Martínez gagal merebut talenta terbaik Prancis

Pelatih kepala Roberto Martínez telah mengumumkan skuadnya untuk Piala Dunia. Cristiano Ronaldo (41) akan berpartisipasi untuk keenam kalinya dalam kariernya di turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia.

Portugal akan bertanding melawan Kolombia, Kongo, dan Uzbekistan di Piala Dunia. Juara Eropa 2016 ini akan berangkat ke Amerika Serikat musim panas mendatang dengan skuad yang sangat kuat.

Dalam skuad beranggotakan 27 orang, Martínez memilih empat kiper: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, dan Ricardo Velho.

Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias, dan Tomás Araújo adalah sembilan bek yang masuk dalam daftar.

Portugal membawa enam gelandang ke Piala Dunia: Rúben Neves, Samuel Costa; João Neves; Vitinha; Bruno Fernandes, dan Bernardo Silva.

Di lini depan, João Félix, Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos, dan Ronaldo diharapkan mencetak gol.

Tanpa Kroupi

Surat kabar olahraga Portugal, A Bola, pekan lalu menulis bahwa Junior Kroupi (AFC Bournemouth) yang berusia 19 tahun berpotensi menjadi kejutan besar dalam skuad Piala Dunia Martínez.

Kroupi mencetak 12 gol di Liga Premier musim ini dan berkat ibunya yang berkebangsaan Portugal, ia bisa saja pindah ke tim nasional Portugal. Untuk saat ini, ia tetap menjadi pemain tim nasional junior Prancis.