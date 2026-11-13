Bagikan Ikuti GOAL di Google

Portugal bersiap memberikan penghormatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya kepada legenda Cristiano Ronaldo dalam laga UEFA Nations League mendatang melawan Denmark. Tim nasional Portugal telah mengonfirmasi serangkaian bentuk penghormatan untuk merayakan penyerang ikonis itu setelah keputusan terbarunya untuk mundur dari kancah internasional.

Iklan

Penghormatan istimewa untuk sang GOAT yang pamit

Tim nasional Portugal akan memberikan penghormatan bersejarah kepada Ronaldo Sabtu ini di Estadio Municipal de Braga. Sebagai bentuk pengakuan atas pengaruh besar sang penyerang bagi negaranya, setiap anggota skuad yang masuk daftar pertandingan akan memasuki lapangan dengan mengenakan kostum bernomor punggung 7 dalam seremoni sebelum laga. Penghormatan khusus ini dijadwalkan berlangsung menjelang pertandingan putaran kelima mereka di Grup A4 Nations League.

Menurut A Bola, keputusan tersebut ditetapkan dalam pertemuan tingkat tinggi antara pimpinan Federasi Sepakbola Portugal (FPF) dan staf pelatih. Presiden FPF Pedro Proenca bertemu dengan pelatih tim nasional Jorge Jesus serta kelompok pemain senior, yang saat ini mencakup Bernardo Silva, Ruben Dias, dan Bruno Fernandes. Mereka sepakat bahwa seluruh skuad mengenakan kostum bernomor punggung 7 menjadi cara paling tepat untuk menandai berakhirnya sebuah era yang dimulai pada Agustus 2003.

Tepuk tangan di Pedreira

Selain pemandangan seluruh anggota skuad mengenakan kostum bernomor punggung 7 saat memasuki lapangan, para suporter di Stadion Municipal juga akan berperan penting. Penghormatan simbolis telah disiapkan pada menit ketujuh pertandingan melawan Denmark. Momen itu akan memberi kesempatan kepada para suporter di tribune stadion, yang kerap disebut “The Pedreira” karena arsitekturnya yang unik, untuk bersama-sama memberikan tepuk tangan sambil berdiri bagi sosok yang menjadi kapten tim mereka selama bertahun-tahun.

UEFA dilaporkan telah memberikan izin untuk rangkaian penghormatan tersebut agar pensiunnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa di level internasional dapat diperingati dengan khidmat. Suasana di Braga diperkirakan akan sarat emosi ketika era setelah Ronaldo benar-benar dimulai, sementara tim mengenang kontribusi bersejarahnya. Jarang ada badan pengatur yang mengizinkan penghormatan terkoordinasi seperti ini dalam sebuah pertandingan kompetitif.

Iklan Iklan

Menjaga kenangan di Cidade do Futebol

Penghormatan tidak terbatas pada hari pertandingan. FPF juga telah melakukan perubahan di pusat latihan mereka. Di Cidade do Futebol, federasi memutuskan untuk membiarkan kamar yang biasanya ditempati Ronaldo di Athletes' House tetap kosong. Kamar kosong itu menjadi pengingat akan ketidakhadirannya pada jeda internasional pertama sejak ia mengumumkan pensiun dari tim nasional.

Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN

Penghormatan di lingkungan tim ini menunjukkan betapa organisasi tersebut dan mantan rekan-rekan setimnya merasakan kehilangan sang kapten. Federasi tampaknya ingin memastikan bahwa dimulainya babak baru tidak membuat standar yang ia tetapkan terlupakan. Dengan membiarkan kamarnya kosong, FPF mengakui bahwa kehadirannya tetap menjadi bagian dari identitas tim meskipun ia tidak lagi berada di lapangan.

Kehidupan setelah sang legenda dimulai

Meski perhatian masih tertuju pada penghormatan bagi legenda yang telah undur diri itu, Jesus harus menghadapi jadwal pertandingan yang sulit tanpa andalan paling terkenalnya. Skuad kini harus mengandalkan pemain seperti Fernandes dan Silva untuk memimpin serangan. Terlepas dari besarnya emosi pada akhir pekan ini, tujuan utama mereka tetap meraih hasil positif di Nations League demi mempertahankan posisi di grup. Ketidakhadiran Ronaldo meninggalkan kekosongan bukan hanya di ruang ganti, tetapi juga dalam susunan taktik Portugal.