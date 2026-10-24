Sementara Kompany masih harus menjalani perawatan di rumah sakit selama beberapa hari setelah kolaps pada Kamis dan akan absen selama berminggu-minggu bagi pemegang rekor gelar juara Jerman itu, Joshua Kimmich, Luis Diaz, Jamal Musiala, dan Min-Jae Kim juga tidak masuk skuad untuk laga di Breisgau. Penggantinya, Aaron Danks, hanya memiliki "skuad terbatas", meski skuad tersebut tetap dihuni banyak pemain berkualitas.

Absennya Kim dikonfirmasi Danks dalam konferensi pers pada Sabtu saat Kompany tidak hadir. Kim mengalami "otot tertarik" dalam laga Liga Champions melawan FC Arsenal pada Rabu, sehingga harus diganti saat jeda. Dengan demikian, duet bek tengah kemungkinan besar akan diisi Dayot Upamecano dan Jonathan Tah.

Sementara itu, Kimmich masih absen karena ayahnya meninggal dunia. "Dia masih bersama keluarganya dan sedang melalui masa yang sulit. Dia akan mendapat waktu sebanyak yang dia butuhkan," kata Danks. Di lini tengah, Aleksandar Pavlovic dan Tom Bischof bisa kembali bermain seperti saat menghadapi The Gunners.

Diaz, yang masuk sebagai pemain pengganti lalu kembali ditarik keluar saat menghadapi Arsenal, mengalami robekan berkas otot. Ia diperkirakan absen selama empat hingga enam minggu. Jamal Musiala masih menjalani latihan pemulihan setelah mengalami robekan serat otot. Namun, ia masih mungkin kembali bermain sebelum akhir Oktober.

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Siapa yang fit untuk menghadapi BVB? FC Bayern cemaskan kondisi sejumlah pemain

Di lini serang, harapan pun tertumpu pada Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari, dan Lennart Karl. Bek kiri Nathaniel Brown juga bisa membantu seperti pada awal musim.

Setelah laga melawan Freiburg, Bayern akan melanjutkan kiprahnya di DFB-Pokal pada tengah pekan, saat sang juara bertahan bertandang ke markas 1. FC Magdeburg pada Rabu. Sabtu berikutnya, mereka akan menjalani duel besar melawan BVB.