Skuad Piala Dunia Austria: Paul Wanner masuk skuad, Gernot Trauner masih bisa berharap

Pelatih tim nasional Ralf Rangnick telah mengumumkan skuad Austria untuk Piala Dunia pada hari Senin. Pemain PSV Paul Wanner akan ikut serta bersama negaranya ke turnamen final dunia tersebut. Sementara itu, pemain Feyenoord Gernot Trauner tidak masuk dalam skuad.

Pada bulan Maret, diketahui bahwa Wanner ingin bermain untuk tim nasional Austria. Ia lahir di negara tersebut, tetapi dibesarkan di Jerman. Oleh karena itu, ia juga bisa memilih negara yang terakhir disebutkan.

Namun, Wanner memilih Austria dan kini diketahui bahwa gelandang berusia 20 tahun ini akan ikut serta ke Piala Dunia musim panas ini. Sejauh ini, Wanner telah memainkan dua pertandingan internasional: keduanya pada akhir Maret.

Jadi, tidak ada tempat bagi Trauner, meskipun bek berusia 34 tahun itu masuk dalam daftar cadangan. Trauner hanya tampil dalam lima pertandingan resmi bersama Feyenoord musim ini akibat cedera tendon Achilles.

Pemain berkaki kanan ini sejauh ini telah memainkan enam belas pertandingan internasional untuk Austria, termasuk di Euro 2024. Pertandingan terakhir Trauner untuk negaranya dimainkan pada Maret 2025.

Selain Wanner, ada juga beberapa mantan pemain Eredivisie lainnya dalam skuad Austria: Marko Arnautovic (mantan FC Twente), Florian Grillitsch (mantan Ajax), dan Phillipp Mwene (mantan PSV). Nama-nama terkenal seperti David Alaba, Marcel Sabitzer, dan Konrad Laimer juga turut serta.

Bagi Austria, Piala Dunia akan dimulai pada 17 Juni, melawan Yordania. Selanjutnya, di grup yang sama, mereka juga akan menghadapi Argentina (22 Juni) dan Aljazair (28 Juni).

Skuad lengkap Piala Dunia Austria:

Penjaga gawang: Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen), Patrick Pentz (Bröndby IF).

Bek: David Affengruber (Elche CF), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (FSV Mainz 05), Stefan Posch (FSV Mainz 05), Alexander Prass (TSG Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia).

Gelandang: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (SC Braga), Konrad Laimer (Bayern München), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), Paul Wanner (PSV), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg).

Penyerang: Marko Arnautovic (Crvena Zvezda), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK Linz).