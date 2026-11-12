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Manchester United semakin dekat untuk menunjuk Mauricio Pochettino, tetapi laporan menyebut para pemain memiliki pilihan lain untuk posisi pelatih utama. Meski mantan pelatih Tottenham dan Chelsea itu dipilih untuk memimpin pembangunan kembali tim, sebagian cukup besar anggota skuad kabarnya masih mengharapkan sosok lain dari klub rival di Liga Primer.

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United Kian Dekat Dapatkan Pochettino, Carrick Terancam Dipecat

Manchester United saat ini berada di zona degradasi Liga Primer Inggris, menandai awal terburuk mereka dalam kompetisi domestik selama 40 tahun. Dengan para petinggi klub berkumpul di Monako untuk menentukan langkah selanjutnya, Michael Carrick diperkirakan akan kehilangan jabatannya akibat rentetan hasil buruk tersebut.

Pochettino muncul sebagai kandidat terkuat untuk mengambil alih kursi pelatih. Manchester United telah mencapai kesepakatan untuk melepas pelatih asal Argentina itu dari kontrak yang baru ditandatanganinya bersama tim nasional Amerika Serikat, membuka jalan bagi kedatangannya dalam waktu dekat di Old Trafford.

Para Pemain Lebih Memilih Pelatih Villa

Meski pergantian pelatih sudah di depan mata, talkSPORT melaporkan bahwa sejumlah pemain United menginginkan Unai Emery untuk mengambil alih. Pelatih asal Spanyol itu santer dikaitkan dengan posisi tersebut, dan keberhasilannya mengubah Aston Villa secara luar biasa menjadikannya pilihan populer di kalangan pemain.

Emery mengukuhkan statusnya sebagai pelatih elite dengan membawa Villa dua kali lolos ke Liga Champions dan menjuarai Liga Europa musim lalu. Ia meraih kesuksesan berkelanjutan itu sembari menjaga keseimbangan keuangan klub dan menghadapi kepergian sejumlah pemain ternama pada musim panas. Keberhasilan sebelumnya bersama Sevilla, Villarreal, dan Valencia semakin memperkuat reputasinya.

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Rekam Jejak Berbeda di Liga Primer Inggris

Emery baru-baru ini menjalani lawatan yang mengecewakan ke Old Trafford pada Minggu. Villa asuhannya dua kali menyia-nyiakan keunggulan dua gol dalam hasil imbang 4-4 yang menegangkan, membuat sang pelatih yang murka bergegas menuju lorong sebelum peluit akhir berbunyi. Meski reputasinya tetap sangat tinggi, periode sebelumnya yang kurang memuaskan di bawah tekanan besar bersama Arsenal dan Paris Saint-Germain menjadi satu-satunya catatan buruk dalam rekam jejak kepelatihannya.

Sementara itu, Pochettino kembali ke sepakbola Inggris setelah menjalani periode singkat selama satu tahun di Chelsea, yang diakhirinya dengan finis di posisi keenam. Pencapaian terbesarnya di Liga Primer Inggris diraih bersama Tottenham, ketika ia membawa klub London itu finis di tiga besar secara beruntun. Keberhasilan tersebut pernah menjadikannya kandidat utama untuk menangani United pada 2018 sebelum Ole Gunnar Solskjaer akhirnya ditunjuk.

Tugas Mendesak bagi Pelatih Baru

Pochettino akan mewarisi tim yang terpecah belah dan terpuruk di papan bawah klasemen. Prioritas utamanya adalah mengangkat United keluar dari zona degradasi dan menyatukan ruang ganti yang tampaknya lebih memilih kandidat lain. Mengatasi keraguan awal para pemain akan sangat penting saat ia berupaya menyelamatkan musim yang dengan cepat semakin tak terkendali.