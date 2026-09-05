Frenkie de Jong turun satu posisi dalam hierarki kapten Barcelona. Gelandang timnas Belanda itu musim lalu masih menjadi kapten ketiga, tetapi pada musim baru ini harus puas menempati posisi keempat. Skuad sendiri menentukan sebagian penting dari urutan tersebut.

Setelah kepergian Marc ter Stegen dan Ronald Araujo, Barcelona harus menyusun ulang struktur kapten untuk musim 2026/27. De Jong justru tampak berpeluang naik ke posisi yang lebih tinggi setelah kepergian mereka, tetapi hal itu tidak terjadi.

Pelatih Hansi Flick memutuskan bahwa Raphinha kini menjadi kapten utama, dengan Pedri sebagai wakil tetapnya. Musim lalu, Ter Stegen dan Araujo masih mengawali sebagai kapten utama Barça.

Untuk tiga posisi lainnya, pelatih asal Jerman itu tidak ingin sepenuhnya mengambil kendali. “Saya tidak ingin memutuskan tiga yang lain, hanya dua ini, karena mereka sangat penting,” jelas Flick dalam sesi persnya. Setelah itu, skuad mendapat kesempatan untuk menunjuk sendiri para kapten yang tersisa.

Dari pemungutan suara itu, Eric García muncul sebagai kapten ketiga, sehingga De Jong harus turun satu posisi dibandingkan musim lalu. Lamine Yamal melengkapi kelompok tersebut sebagai kapten kelima dan dengan demikian, pada usia sembilan belas tahun, sudah mendapatkan peran kepemimpinan resmi di dalam skuad.

Pemilihan García dipandang sebagai penegasan atas kepercayaan yang telah ia bangun di bawah Flick. Bek tersebut sangat dihormati di dalam kelompok karena profesionalisme, disiplin, dan keterlibatannya terhadap tim.

“Pada akhirnya tim memilih para pemain ini dan bagi saya ini adalah kelompok yang bagus, dengan kepemimpinan. Saya membutuhkan semua pemain dan komitmen mereka untuk tim,” kata Flick.

Barcelona akan bertanding melawan Valencia pada hari Minggu, tetapi saat itu masih harus bermain tanpa De Jong yang cedera. Tim asuhan Flick bisa memanfaatkan kehilangan poin rival Real Madrid, yang kalah dari Real Betis pada Jumat malam.